Présidentielle 2026 au Bénin : près de 7,9 millions d'électeurs attendus aux urnes

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a fixé le nombre de votants pour le scrutin du 12 avril 2026 : 7 897 287 électeurs appelés à départager deux binômes présidentiels déjà en campagne. Le vote se fera dans 17 462 bureaux de vote répartis sur le territoire national.

L’élection se déroulera selon le calendrier électoral, avec une campagne officiellement lancée le 27 mars. Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances soutenu par la mouvance présidentielle, dispute le scrutin aux côtés de Mariam Chabi Talata, vice-présidente sortante. Son concurrent, Paul Hounkpè, président du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent, se présente avec Judicaël Hounwanou. Tous deux ont d’ores et déjà exposé leurs visions respectives : Wadagni autour d’un projet intitulé « Plus loin, Ensemble », Hounkpè sur une campagne basée sur une autre direction politique.

Une mobilisation électorale accrue

Les données de la CENA révèlent une augmentation du corps électoral depuis janvier 2026, où 7 834 608 électeurs étaient comptabilisés. Cette progression de quelque 63 000 votants supplémentaires reflète les inscriptions intervenues avant la clôture du fichier électoral. Le nombre de postes de vote a également augmenté, passant de 17 350 à 17 462 structures.

Publicité

La diaspora béninoise active au scrutin

Outre le vote interne, 62 679 électeurs de la diaspora béninoise participent au processus. La CENA a aménagé 112 postes de vote dans les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, permettant aux citoyens résidant hors du pays d’exercer leur droit. Cette disposition élargit la base de participation à près de 7,96 millions de votants potentiels au total.

L’élection présidentielle du 12 avril prochain marquera la première application du nouveau cadre constitutionnel, actant l’extension du quinquennat à un septennat pour le futur chef de l’État.