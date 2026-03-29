Présidentielle 2026 : Le duo Hounkpè-Hounwanou lance sa campagne par le défi de la « Fierté retrouvée »

L’ambiance était bon enfant ce vendredi au Chant d’Oiseaux de Cotonou. Alors que le coup d’envoi officiel de la campagne électorale pour le scrutin du 12 avril venait d’être donné, le duo de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou, a choisi ce lieu emblématique pour dévoiler l’artillerie lourde de sa conquête : son projet de société intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ».

Devant une assemblée compacte composée de responsables politiques, de militants enthousiastes et d’acteurs divers, Paul Hounkpè a d’emblée planté le décor. Loin des discours de résignation, le candidat à la magistrature suprême a affiché une détermination de fer. « Le match n’est pas plié. Ce n’est pas un match amical », a martelé Paul Hounkpè, envoyant ainsi un message clair à ses adversaires.

S’appuyant sur des sondages internes et une analyse fine du climat social, le leader des Cauris affirme que le mental des Béninois est résolument tourné vers le changement. Pour le duo, l’enjeu de cette élection dépasse la simple alternance : il s’agit de soigner une identité nationale qu’ils jugent meurtrie.

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Un programme de rupture et de cicatrisation sociale

Le document de 56 pages, présenté officiellement ce vendredi, se veut une boussole pour une gouvernance participative. Le titre, «Rebâtir ensemble la fierté béninoise», n’est pas qu’un slogan, mais une promesse de reconstruction du tissu social. Le duo Hounkpè-Hounwanou axe son offre politique sur plusieurs piliers fondamentaux : l’apaisement politique, l’unité institutionnelle et le développement inclusif.

En première ligne de ses engagements, le candidat promet la formation d’un gouvernement d’union nationale, la libération des détenus politiques et le retour des exilés. Une démarche visant à solder les contentieux des années écoulées. La proposition audacieuse de regrouper tous les ordres d’enseignement sous un ministère unique a été réitérée comme un gage de cohérence et d’efficacité pour la jeunesse. Le projet détaille des mesures pour la modernisation de la santé, notamment la prise en charge des personnes âgées et des dialysés, ainsi qu’une restructuration de l’économie basée sur les spécificités régionales.

Pour Judicaël Hounwanou, colistier du duo, la restauration de la confiance des citoyens envers les institutions est le préalable à tout développement. Le projet insiste sur la nécessité de renforcer la place du Bénin sur l’échiquier régional et international, non pas par la force, mais par l’exemple d’une démocratie apaisée et d’une justice sociale retrouvée. La présentation a également mis en lumière la volonté du duo de valoriser les talents locaux et le patrimoine culturel, considérés comme les vecteurs essentiels de la fierté nationale.

Une entrée en campagne sous le signe de l’offensive

Cette sortie médiatique marque une étape charnière. En choisissant le jour même du lancement de la campagne pour exposer sa vision, le duo Hounkpè-Hounwanou se positionne comme une alternative crédible et structurée.

L’exercice de ce vendredi au Chant d’Oiseaux a permis de préciser une vision globale : celle d’un Bénin où chaque citoyen redevient acteur du changement. Alors que la phase active de confrontation des projets commence, le message des Cauris est limpide : ils sont prêts pour le combat des idées, avec pour seule boussole la dignité du peuple béninois.

La course vers le 12 avril est désormais lancée, et avec ce projet de société, Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou viennent de prouver qu’ils comptent bien peser de tout leur poids dans ce scrutin décisif pour l’avenir de la nation.