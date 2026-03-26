Présidentielle au Bénin : Fréjus Boris Sonon active 50 ambassadeurs pour Wadagni dans le Zou

À Bohicon, dans le département du Zou, Fréjus Boris Sonon, trésorier général du mouvement Nouvelle Dynamique pour le Progrès (NDP), a organisé mardi 24 mars 2026 une session de formation à l’Hôtel des Princes. L’activité a réuni cinquante ambassadeurs chargés de relayer le projet de société du duo candidat Romuald Wadagni – Talata.

Les participants, issus des communes de Bohicon, Abomey, Agbangnizoun et Djidja, ont été formés en vue de leur déploiement sur le terrain, à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026.

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Une formation axée sur le contenu du projet et la communication

La session a porté sur les principales orientations du programme politique défendu par le duo Wadagni–Talata. Les organisateurs ont mis l’accent sur la compréhension des priorités annoncées ainsi que sur la capacité des participants à en assurer la transmission auprès des populations.

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Les ambassadeurs ont également été formés aux techniques de communication de proximité. L’objectif consiste à structurer les messages diffusés sur le terrain et à adapter le discours aux réalités locales, dans un contexte de campagne électorale marqué par une forte concurrence entre les acteurs politiques.

À travers cette initiative, Fréjus Boris Sonon entend s’appuyer sur des relais communautaires capables de porter un message cohérent et accessible dans les différentes localités du Zou.

Déploiement des ambassadeurs dans les communes du Zou

À l’issue de la formation, les cinquante participants ont été répartis dans leurs communes respectives. Leur mission consiste à assurer la vulgarisation du projet de société auprès des populations, notamment dans les quartiers et les zones rurales.

Ce dispositif repose sur une stratégie de proximité, visant à renforcer la présence du projet sur le terrain. Les ambassadeurs doivent organiser des rencontres, échanger avec les habitants et expliquer les propositions du duo candidat.

Le recours à ce type de relais locaux s’inscrit dans une logique de mobilisation ciblée, adaptée aux réalités sociopolitiques du département.

Une stratégie de terrain à l’approche du scrutin

Cette opération intervient dans une phase de montée en puissance des activités de campagne, à mesure que se rapproche l’échéance du 12 avril 2026. Les formations politiques et mouvements de soutien multiplient les initiatives pour structurer leur présence sur le terrain.

Dans le Zou, département à forte densité électorale, les actions de sensibilisation et de mobilisation prennent une importance particulière. Les dispositifs de formation et de déploiement de relais locaux constituent l’un des leviers utilisés pour atteindre les électeurs.

Les ambassadeurs formés à Bohicon devraient poursuivre leurs activités dans les jours à venir, avec pour objectif de couvrir l’ensemble des communes concernées avant la tenue du scrutin présidentiel.