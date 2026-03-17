Présidentielle au Bénin : Fréjus Boris Sonon mobilise Djidja et Abomey pour le vote

À l’approche de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin, Fréjus Boris Sonon, trésorier général du bureau national du mouvement Nouvelle Dynamique pour le Progrès (NDP), a mené une tournée de sensibilisation citoyenne dans les communes de Djidja et Abomey. L’initiative s’est déroulée le dimanche 15 mars 2026 et visait à encourager la participation des populations au scrutin présidentiel.

Présenté comme l’un des responsables du mouvement dans le département du Zou, Fréjus Boris Sonon a multiplié les rencontres de proximité avec différentes catégories socioprofessionnelles. Les échanges ont notamment concerné des femmes commerçantes, des jeunes, des artisans et des conducteurs de taxi-motos, appelés localement « zemidjans ».

Des rencontres avec plusieurs catégories socioprofessionnelles

Les séances d’échanges se sont déroulées dans différents points de rassemblement des deux communes. Les discussions ont porté sur le rôle du vote dans la vie démocratique et sur l’importance de la participation citoyenne au processus électoral.

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Devant les participants, Fréjus Boris Sonon a rappelé que la participation au scrutin constitue un acte civique permettant aux citoyens d’exprimer leur choix dans les urnes. Au cours de ces rencontres, il a insisté sur la responsabilité individuelle des électeurs dans la désignation des dirigeants politiques.

Dans son intervention, le responsable du mouvement Nouvelle Dynamique pour le Progrès a également invité les habitants des deux communes à se mobiliser pour la date du 12 avril 2026. « Le vote est un devoir civique et un moyen pour chaque citoyen de faire entendre sa voix », a-t-il déclaré au cours des échanges avec les populations.

Un appel à la participation pour le scrutin du 12 avril

La tournée s’est déroulée sous la forme de discussions directes avec les habitants, permettant aux participants de poser des questions sur le processus électoral et l’importance de la participation au vote. Les échanges ont aussi porté sur la nécessité d’une forte mobilisation des électeurs dans le département du Zou.

Selon les informations communiquées par les organisateurs de la tournée, les rencontres ont suscité l’intérêt des populations présentes dans les différents lieux visités. Les participants ont manifesté leur engagement à prendre part au scrutin présidentiel.

Le scrutin du 12 avril 2026 doit permettre aux électeurs béninois de désigner le prochain président de la République. L’organisation de cette élection relève de la Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de superviser le processus électoral sur l’ensemble du territoire national. À mesure que la date du vote approche, les initiatives de sensibilisation et de mobilisation se multiplient dans plusieurs localités du pays afin d’encourager la participation des citoyens au rendez-vous électoral.