Présidentielle au Bénin : la Cour constitutionnelle clôt ce samedi le recrutement des délégués

La Cour constitutionnelle du Bénin met fin ce samedi 7 mars 2026 au dépôt des candidatures pour le recrutement des délégués électoraux chargés de superviser le scrutin présidentiel prévu le 12 avril prochain. L’opération, ouverte depuis le 7 février, constitue une étape logistique dans la préparation de l’élection.

Selon les informations publiées par la juridiction constitutionnelle, les personnes intéressées peuvent encore soumettre leur dossier jusqu’à minuit sur la plateforme officielle de recrutement en ligne.

Un dispositif de contrôle dans les bureaux de vote

Les délégués électoraux déployés par la Cour constitutionnelle jouent un rôle de contrôle lors des opérations de vote. Leur mission consiste notamment à observer le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et à signaler toute irrégularité éventuelle aux autorités compétentes.

Ils assistent également aux opérations de dépouillement et peuvent consigner leurs observations dans des rapports transmis à la haute juridiction. Ce mécanisme de supervision vise à garantir le respect des règles électorales pendant toute la durée du processus. La présence de ces représentants dans les centres de vote fait partie des dispositifs prévus pour assurer la transparence des opérations électorales.

Candidature en ligne jusqu’à minuit

La Cour constitutionnelle indique que les postulants doivent obligatoirement déposer leur candidature sur la plateforme numérique dédiée au recrutement. L’inscription s’effectue via le site officiel de la juridiction, où les candidats remplissent un formulaire et transmettent les pièces demandées.

L’adresse communiquée pour cette procédure est : erecrutement.courconstitutionnelle.bj. Le dépôt des dossiers s’effectue exclusivement en ligne. Les personnes intéressées disposent donc encore de quelques heures pour finaliser leur inscription avant la fermeture du portail.

Une étape dans l’organisation du scrutin du 12 avril

Le recrutement des délégués intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. Dans le dispositif institutionnel béninois, la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la régularité du scrutin et de la proclamation des résultats définitifs.

À ce titre, la juridiction supervise plusieurs opérations liées à l’organisation électorale, dont le déploiement de délégués dans les bureaux de vote.

La clôture des candidatures marque la fin de la phase de sélection des observateurs électoraux mandatés par la haute juridiction. Les prochaines étapes devraient porter sur l’examen des dossiers et la désignation des candidats retenus avant leur déploiement sur le terrain pour le scrutin présidentiel du 12 avril.