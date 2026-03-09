Présidentielle au Bénin : Les soutiens à Wadagni se mobilisent pour un taux record

Près de 500 mouvements appartenant à la plateforme Soutien ROW se sont déployés, samedi 7 mars 2026, dans plusieurs villes du Bénin pour lancer une campagne nationale de mobilisation des électeurs en vue de l’élection présidentielle du 12 avril prochain. Des rassemblements simultanés ont été organisés notamment à Cotonou, Abomey-Calavi, Akpro-Missérété, Aplahoué, Abomey, Parakou ou encore Djougou.

Ces rencontres publiques ont réuni militants, responsables associatifs, chefs traditionnels, jeunes et femmes autour d’un objectif commun : encourager une participation massive au scrutin présidentiel. Les mouvements engagés dans cette dynamique visent un taux de participation d’au moins 70 %, considéré comme un indicateur de forte mobilisation citoyenne lors de cette échéance électorale.

Des meetings organisés dans plusieurs départements

Dans le département de l’Atlantique, un grand rassemblement s’est tenu à Abomey-Calavi avec la participation de plusieurs dizaines de mouvements. Les intervenants ont appelé les militants à renforcer les actions de sensibilisation dans les quartiers et les communes afin d’encourager les électeurs à se rendre aux urnes.

Eric José Koumalon, facilitateur pour l’Atlantique, a présenté cette mobilisation comme le point de départ d’une campagne de proximité. « C’est le début de la mobilisation, le début de l’engagement, le début de la victoire », a-t-il déclaré devant les participants, appelés à intensifier les actions de terrain.

Dans le Borgou, une mobilisation similaire s’est déroulée à Parakou sur la place publique Tabéra. Des responsables de mouvements ont insisté sur la nécessité de rapprocher les citoyens du processus électoral et d’impliquer davantage les jeunes primo-votants dans la campagne de sensibilisation.

Adam Chabi Bouco, point focal de la coordination locale, a appelé les militants à transformer cette mobilisation en participation effective le jour du scrutin. Selon lui, l’objectif est de faire du Borgou l’un des départements les plus mobilisés lors du vote.

Dans le département de l’Ouémé, un meeting organisé à la Maison des jeunes d’Akpro-Missérété a également réuni des représentants d’associations et de mouvements venus des neuf communes du département. Les participants ont annoncé le lancement d’actions de sensibilisation de proximité afin d’encourager la participation électorale dans les villages et quartiers.

Au Couffo, plusieurs mouvements se sont retrouvés à Azovè, dans la commune d’Aplahoué. Les responsables locaux ont invité les militants à poursuivre la campagne de terrain dans les localités du département pour convaincre les électeurs de participer au scrutin.

Mobilisation de proximité et implication des différentes composantes sociales

Les différents rassemblements ont mis l’accent sur une stratégie fondée sur la sensibilisation directe des populations. Plusieurs responsables de mouvements ont indiqué que les militants seront appelés à sillonner les quartiers, les villages et les communes afin de relayer les messages auprès des électeurs.

Dans l’Atlantique comme dans l’Ouémé et le Borgou, les intervenants ont également insisté sur le rôle des femmes et des jeunes dans cette campagne de mobilisation. Des représentantes de mouvements féminins ont évoqué des actions d’information menées dans les quartiers et dans les marchés pour expliquer les enjeux du vote et encourager la participation des électrices.

Les rencontres ont également donné lieu à des interventions de responsables associatifs et de leaders communautaires appelant à l’unité d’action entre les différents mouvements engagés dans cette campagne.

Une dynamique nationale avant le scrutin d’avril

Les rassemblements organisés ce week-end interviennent à un peu plus d’un mois de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. Le scrutin doit opposer principalement le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, soutenu par les partis de la mouvance présidentielle, au tandem Paul Hounkpè – Hounwanou du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent.

Selon les organisateurs des meetings, les actions de sensibilisation vont se poursuivre dans les semaines à venir à travers des campagnes de proximité dans les communes et les villages. L’objectif affiché par les mouvements engagés dans cette mobilisation est de transformer la présence observée lors de ces rassemblements en participation effective dans les bureaux de vote le 12 avril prochain.