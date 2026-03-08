Présidentielle au Bénin : Mobilisation des mouvements pro-Wadagni pour une participation record dans l’Atlantique

Plus d’une cinquantaine de mouvements en soutien à la candidature du duo Wadagni-Talata ont convergé, samedi 7 mars 2026 à Abomey-Calavi pour lancer une mobilisation inédite. Entre ferveur militante, stratégie de proximité et engagement des femmes et de la jeunesse, le département de l’Atlantique se prépare à faire de la participation du 12 avril un véritable record.

Placée sous le slogan « Wadagni-Talata, Atlantique, 12 avril bloqué », la rencontre, organisée dans le cadre d’une coordination départementale, a été l’occasion de rappeler l’importance du scrutin et à faire de la participation citoyenne un enjeu central.

Dans son allocution, Eric José Koumalon, facilitateur pour l’Atlantique, a résumé l’esprit du jour avec force : « Romuald Wadagni est l’homme de la situation ». Pour lui, cette mobilisation n’est que le point de départ : « C’est le début de la mobilisation, le début de l’engagement, le début de la victoire », a-t-il insisté, rappelant que l’objectif était clair : assurer un taux de participation record le 12 avril.

Aux côtés de Koumalon, Basile Allaglo, également facilitateur départemental, a mis l’accent sur la coordination des initiatives : « Depuis le choix du duo, de nombreux jeunes et citoyens se sont regroupés au sein de différents mouvements. Notre rôle est de coordonner ces initiatives pour garantir un impact maximal sur le terrain ››. Ici, a-t-il poursuivi, l’Atlantique a été un succès, et les autres départements suivent la même dynamique.

Le rassemblement a aussi été l’occasion de mettre en avant la mobilisation citoyenne de proximité. Houansodji Kpeyeton, représentant des mouvements soutenant le duo, a rappelé la stratégie : « Certains pensent que l’élection est déjà jouée, mais nous voulons un score significatif pour notre candidat, entre 80 et 85 %. Pour y parvenir, la sensibilisation doit se poursuivre dans chaque quartier, chaque maison, chaque communauté. Nous rencontrons quotidiennement les populations pour expliquer les enjeux et renforcer leur engagement. »

Les femmes en première ligne de l’action

La dimension féminine et inclusive de la mobilisation a été particulièrement soulignée. Yvette Agbatchi, représentante des femmes du mouvement Ferow, a expliqué la stratégie auprès des femmes : « Nous allons de maison en maison, de quartier en quartier, en français mais aussi dans les langues locales, pour que toutes comprennent l’importance de leur vote. Les femmes que nous rencontrons sont désormais prêtes, engagées et déterminées à se rendre aux urnes le 12 avril. » Cette approche traduit une volonté d’impliquer toutes les composantes de la société, en dépassant les barrières linguistiques et culturelles.

Au-delà de la présence physique et des discours, c’est la cohérence stratégique qui a marqué cette rencontre. Chaque mouvement a été invité à jouer un rôle précis; celui de toucher les populations, coordonner les messages, assurer la continuité de la mobilisation dans toutes les communes de l’Atlantique. Cette approche méthodique traduit la maturité d’un écosystème militant capable de se structurer et de se projeter sur le terrain avec efficacité.

En filigrane, les interventions ont également mis en avant la dimension prospective de cette mobilisation. L’objectif n’est donc pas seulement le 12 avril, mais la capacité à instaurer une culture de participation citoyenne, où chaque Béninois comprend l’importance de son vote. Le département de l’Atlantique, par son engagement massif, se pose en exemple pour le reste du pays.

En somme, ce grand rassemblement des mouvements de l’Atlantique a montré que le duo Wadagni-Talata bénéficie d’une base solide et déterminée. Les actions de terrain, la mobilisation des femmes et des jeunes, la coordination des facilitateurs, ainsi que la communication claire sur les enjeux, constituent autant de preuves que l’Atlantique entend faire entendre sa voix et peser significativement lors du scrutin. Le 12 avril approche, et la dynamique observée à Abomey-Calavi illustre déjà ce que pourrait être un département moteur de la participation citoyenne au Bénin.