Présidentielle au Bénin : Ulrich Adjovi mobilise artistes et influenceurs pour Wadagni

À Cotonou, artistes et influenceurs se mobilisent pour Romuald Wadagni grâce à l’initiative d’Ulrich Adjovi. Musique, village culturel et présence digitale. Pour la première fois au Bénin, la campagne présidentielle se déploie comme un spectacle populaire et festif, où la culture devient un levier stratégique et émotionnel.

Le vendredi 27 mars 2026, Ulrich Adjovi, Pdg du groupe Empire a rassemblé la scène culturelle béninoise pour donner corps à une campagne présidentielle inédite. « Nous sommes jeunes, et quand on entend ce que le président Wadagni prévoit pour la jeunesse et la culture, on ne peut que se lever et l’accompagner », a-t-il affirmé. Au cœur de cette initiative, un mini-album produit pour rythmer les caravanes et investir les lieux publics. Une vingtaine de titres, signés par plusieurs artistes majeurs du pays, s’annoncent comme la bande-son d’une campagne originale. En présentant l’initiative comme une démarche de « de cœur » plutôt que politique, Ulrich Adjovi a insisté sur la force de cet engagement : « La musique, c’est ce que nous avons de plus cher. Elle donne de la voix à nos peuples ». La culture n’est plus seulement un outil de visibilité, elle devient un vecteur d’adhésion émotionnelle.

Quatorze jours de fête et d’animations

L’initiative ne s’arrête pas à la musique. Un village de campagne sera érigé au Palais des Congrès et à l’esplanade de l’Amazone pour quatorze jours d’animations continues. Concerts, rencontres et activités culturelles rythmeront cette campagne hors norme, transformant chaque journée en fête populaire.

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Faki Adjé, président du mouvement Grow, a salué cette convergence entre culture et engagement citoyen. « La musique n’a pas de nationalité, elle vient du cœur et de l’émotion. C’est pour cela que les artistes prennent part à cette mobilisation », a-t-il déclaré.

Crisba, artiste rappeur et représentant des artistes, a rappelé les motivations concrètes de leur soutien. « Nous soutenons Romuald Wadagni non seulement pour sa jeunesse et son caractère, mais aussi pour ses réformes qui valorisent le statut de l’artiste et institutionnalisent notre rémunération ».

Influenceurs et impact numérique

Les influenceurs numériques sont également mobilisés pour amplifier le message et toucher les jeunes urbains. Alain Kenneth a rappelé leur objectif : « Nous voulons assurer la continuité pour que tout ce qui a été fait jusque-là se poursuive. Nous ne voulons pas que notre pays retourne dans un passé honteux ». Lens, influenceuse, a ajouté que leur confiance repose sur la capacité d’écoute du candidat et leur volonté de participer activement à la campagne.

Fo Logozo, chargé de la coordination musicale, a souligné l’ampleur du projet et la fierté de rassembler autant de talents. « Ces sons accompagneront la campagne et permettront à chacun de se sentir impliqué », a-t-il précisé. La séance s’est conclue par l’écoute des vingt compositions qui seront diffusées massivement pendant les quatorze jours de campagne festive.

En mobilisant artistes, influenceurs et jeunes, Ulrich Adjovi et ses partenaires offrent un spectacle inédit dans la campagne présidentielle béninoise. Ici, la culture devient un vecteur stratégique capable de transformer la mobilisation émotionnelle en engagement concret et participation citoyenne.