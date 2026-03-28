Présidentielle de 2026 au Bénin : Nana Akufo-Addo dirigera la mission d’observation de la Cedeao

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a désigné l’ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo pour conduire sa Mission d’observation électorale au Bénin à l’occasion de la présidentielle prévue le 12 avril 2026. L’annonce a été relayée par plusieurs sources, alors que la campagne électorale a officiellement démarré au Bénin depuis le 27 mars à 00h00.

Selon l’AIP, qui cite un communiqué de la Cedeao, Nana Akufo-Addo a été nommé chef de la Mission d’observation électorale (MOE) pour ce scrutin présidentiel. La même source précise que l’information lui a été notifiée par le président de la Commission de la Cedeao, Omar Alieu Touray, dans le cadre du déploiement du dispositif régional de suivi électoral.

Une mission attendue du 7 au 15 avril

La mission de la Cedeao sera présente au Bénin du 7 au 15 avril 2026. Ce calendrier couvre la phase immédiatement précédant le vote, le jour du scrutin et les premières heures post-électorales, période généralement suivie de près par les observateurs régionaux.

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L’organisation sous-régionale intervient sur la base de son Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, texte de référence pour l’accompagnement des processus électoraux dans l’espace ouest-africain. À travers cette mission, la Cedeao rappelle son attachement à la stabilité institutionnelle, au respect des règles démocratiques et à la préservation d’un climat apaisé autour du scrutin.

Une présidentielle déjà entrée dans sa phase décisive

Cette désignation intervient à un moment clé du processus électoral béninois. La campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026 a été lancée dans la nuit du 26 au 27 mars, sous la conduite de la Commission électorale nationale autonome (CENA), comme nous l’avons rapporté dans un de nos précédents articles. La période de campagne doit se poursuivre jusqu’au 10 avril à minuit.

Le scrutin vise à désigner le successeur du président Patrice Talon, qui achève son second mandat et dernier mandat. Dans cette séquence, la présence d’une mission d’observation de la Cedeao ajoute une dimension régionale au rendez-vous électoral béninois, à quelques jours d’un vote déjà entré dans sa phase opérationnelle.

Une présence régionale scrutée jusqu’au jour du vote

Le choix de Nana Akufo-Addo place à la tête de cette mission une personnalité politique connue de la scène ouest-africaine. Son arrivée au Bénin, avec l’équipe d’observation de la Cedeao, est attendue dans les prochains jours, avant le scrutin du 12 avril 2026, date à laquelle les électeurs béninois seront appelés à choisir leur prochain président.