Bénin : la Céna ouvre officiellement la campagne électorale pour la présidentielle

Le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia, a annoncé, vendredi 27 mars 2026, l’ouverture officielle de la campagne électorale pour le premier tour de l’élection présidentielle. La déclaration a été faite depuis Cotonou, conformément aux dispositions du Code électoral.

La période de campagne, lancée à l’aube de cette journée, s’étendra jusqu’au vendredi 10 avril à minuit. Elle précède le scrutin prévu le dimanche 12 avril 2026, qui doit départager les duos candidats en lice.

Un calendrier encadré par le Code électoral

L’ouverture de la campagne intervient en application de l’article 46 du Code électoral, qui fixe les délais et modalités de cette phase du processus. Durant quinze jours, les candidats sont autorisés à présenter leurs programmes et à solliciter les suffrages des électeurs sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

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Ce scrutin s’inscrit dans une séquence électorale particulière, marquée par l’organisation des premières « élections générales » au Bénin. Il s’agit de la huitième élection présidentielle depuis l’instauration du Renouveau démocratique en 1990.

Selon la Céna, près de huit millions d’électeurs sont appelés à participer au vote. Le dispositif électoral prévoit également la mobilisation d’observateurs nationaux et internationaux pour suivre le déroulement des opérations.

Appel au respect des règles et à l’apaisement

Dans son allocution, Sacca Lafia a invité les acteurs politiques à conduire leurs activités dans un climat de respect mutuel et de responsabilité. Il a insisté sur la nécessité de privilégier le débat d’idées et d’éviter les tensions susceptibles de perturber le processus électoral.

Le président de la Céna a également attiré l’attention sur les risques liés à la diffusion de fausses informations, notamment sur les plateformes numériques. Il a appelé les professionnels des médias à veiller à la qualité et à l’équilibre de l’information diffusée pendant la campagne. « Que cette campagne ne soit pas un duel de personnes, mais une confrontation d’idées », a-t-il déclaré, en exhortant les citoyens à préserver la cohésion nationale.

Un dispositif électoral annoncé prêt

L’institution électorale affirme avoir finalisé les préparatifs en amont de cette phase décisive. Le recrutement et la formation des agents électoraux, ainsi que leur déploiement, seraient en cours d’achèvement selon la Céna.

Le matériel électoral est en cours d’acheminement vers les différents centres de vote, tant sur le territoire national que dans les postes ouverts à l’étranger. Plus de 5 000 observateurs devraient être déployés pour suivre le scrutin. La campagne électorale se poursuivra jusqu’au 10 avril à minuit, avant le vote fixé au 12 avril 2026, prochaine étape du processus devant conduire à l’élection du futur président de la République.