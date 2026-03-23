Pris pour un drone ukrainien, l'avion de l'influenceur Pavel Koshkin abattu par la Russie

Pavel Koshkin, blogueur russe spécialisé en aviation, et son passager ont été tués le 22 mars 2026 lorsque leur ultraléger a été abattu par la défense antiaérienne russe dans la région de Moscou, confondu avec un drone ukrainien. Les deux victimes ont été retrouvées parmi les débris de l’appareil près de Kolomna, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale.

Un appareil régulier pris pour cible près d’un site sensible

L’avion, un Alto-NG de fabrication tchèque, s’est écrasé à environ trois kilomètres d’une usine de production de missiles Iskander — l’un des systèmes balistiques les plus utilisés par l’armée russe depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Les premières analyses des débris indiquent que l’appareil aurait été touché par des ogives d’un système sol-air Tor, selon des informations rapportées par The Sun. Un témoin dans la zone a décrit une forte explosion suivie d’une colonne de fumée bleue dans le ciel.

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Le passager, identifié uniquement sous le prénom Vadim M., n’a pas été officiellement nommé par les autorités russes, qui ont confirmé l’incident et les deux décès sans se prononcer sur l’implication de leur propre dispositif antiaérien.

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« Juste appuyé sur un bouton »

Igor Volkov, blogueur aviation basé à Paris et proche de Koshkin, a publié une mise au point sur les réseaux sociaux : « Pavel a toujours volé dans les règles, avec le transpondeur activé et un plan de vol déposé. » Il a attribué le drame à l’épuisement des servants de la DCA, soumis à une pression constante depuis l’intensification des frappes de drones ukrainiens sur la région de Moscou, ajoutant que les soldats « avaient juste appuyé sur un bouton » sans vérification préalable.

Ce type d’incident n’est pas isolé. Début mars 2026, un hélicoptère militaire russe de type Mi-8 avait été détruit dans la région de Rostov dans des circonstances similaires, vraisemblablement abattu par des unités russes alors qu’il interceptait des drones ukrainiens, selon des canaux Telegram russes.

Dans la nuit du drame, les autorités russes avaient officiellement annoncé l’interception de 27 drones-kamikazes aux abords de Moscou. Aucune enquête officielle n’a été annoncée à ce stade concernant la mort de Koshkin et de son passager.