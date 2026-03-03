Prix Découvertes RFI 2026 : comment voter pour les deux artistes béninois en lice

Les artistes béninois Yewhe Yeton et OPA figurent parmi les dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026, organisé par Radio France Internationale (RFI). La phase de vote du public est actuellement ouverte en ligne et doit s’achever le 11 mars 2026, selon les informations publiées par RFI Musique.

Retenus à l’issue d’un processus de présélection international, les deux musiciens représentent notre pays le Bénin dans cette compétition annuelle dédiée aux talents francophones d’Afrique, de l’océan Indien et des Caraïbes.

Dix finalistes retenus par RFI

Le Prix Découvertes RFI est une initiative de Radio France Internationale lancée en 1981 afin de distinguer un artiste musical émergent. Chaque année, un jury composé de professionnels du secteur culturel et présidé par une personnalité reconnue établit une liste de dix finalistes parmi plusieurs centaines de candidatures reçues. Pour l’édition 2026, RFI a confirmé la sélection de dix artistes issus de différents pays. Parmi eux figurent Yewhe Yeton, rappeur et auteur-compositeur béninois déjà finaliste lors d’une précédente édition, et OPA, artiste originaire de Bohicon dont les productions mêlent sonorités urbaines et rythmes africains.

Selon les informations diffusées par RFI Musique sur ses plateformes officielles, les finalistes sont soumis au vote du public en complément de l’évaluation du jury professionnel. Le lauréat bénéficiera d’une dotation financière de 10 000 euros, d’un accompagnement promotionnel et d’une tournée de concerts organisée avec le soutien des réseaux culturels partenaires de RFI. Au fil des années, le Prix Découvertes RFI a récompensé plusieurs artistes devenus des figures reconnues de la scène musicale africaine, ce qui confère à la distinction une portée internationale.

Modalités pratiques du vote en ligne

Le vote du public s’effectue exclusivement via un formulaire en ligne accessible depuis le site officiel de RFI (cliquez ici pour Voter) et les canaux numériques dédiés au concours. D’après les indications publiées par l’organisation, chaque internaute peut sélectionner son artiste favori parmi les dix finalistes proposés. La procédure consiste à cliquer sur le lien officiel de vote, choisir l’artiste en cliquant sur son image, puis valider le vote en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas de la page. La plateforme précise que le vote est gratuit et ouvert à l’international jusqu’au 11 mars 2026.

RFI indique également que le choix du public est pris en compte dans le processus global de désignation du lauréat. Le résultat final doit être annoncé à la mi-mars, après délibération du jury présidé cette année par l’artiste franco-tchadien MC Solaar, selon la présentation officielle du concours. Pour les deux candidats béninois, cette étape constitue un moment déterminant. Le soutien du public peut contribuer à renforcer leur position au sein du classement final établi par l’organisation.

Un enjeu de visibilité internationale

La sélection de Yewhe Yeton et OPA place le Bénin parmi les pays représentés dans le top 10 de l’édition 2026 comme en 2015 et en 2025. Cette présence intervient dans un environnement musical marqué par une forte concurrence régionale. Au-delà de la récompense financière, le Prix Découvertes RFI offre au lauréat une diffusion sur les antennes de RFI ainsi qu’une exposition auprès des partenaires culturels de la radio publique française. L’annonce officielle du gagnant est attendue après la clôture des votes et la réunion finale du jury.