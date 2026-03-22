Qualité de vie : 12 villes africaines classées, aucune d'Afrique subsaharienne francophone

L’édition 2026 de l’indice de qualité de vie de Numbeo recense 12 villes africaines parmi les 304 agglomérations mondiales évaluées. Le continent reste largement sous-représenté, et aucune ville d’Afrique subsaharienne francophone n’y figure.

Port Elizabeth s’impose en tête du classement africain avec un score de 161,9, devant Cape Town (160,4) et Windhoek, en Namibie (157,8). L’Afrique du Sud place cinq villes dans les six premières positions africaines, confirmant sa domination continentale déjà observée en 2025.

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Numbeo, plateforme de données participatives fondée en Serbie en 2009, construit cet indice à partir de déclarations d’habitants locaux, agrégées en huit critères : pouvoir d’achat, sécurité, accès aux soins, coût de la vie, accessibilité au logement, temps de trajet, pollution et climat. Une ville n’est retenue que si le volume de contributions locales atteint un seuil statistique minimal — ce qui explique mécaniquement l’absence de nombreuses métropoles africaines.

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L’Afrique du Sud domine, Lagos en queue de classement mondial

Lagos ferme le classement africain avec un score de 0,0 — pénalisée par le ratio prix immobilier/revenus le plus élevé du classement mondial (116,0) et les temps de trajet les plus longs du continent. La mégapole nigériane fait son entrée dans l’indice cette année, mais les données participatives collectées localement traduisent une pression urbaine extrême.

Durban (151,8), Pretoria (143,5) et Johannesburg (140,5) complètent le tableau sud-africain, toutes trois pénalisées par des indices de sécurité parmi les plus bas du continent.

Quatre villes d’Afrique du Nord classées, dont deux du Maghreb

Nairobi réapparaît dans l’édition 2026 avec un score de 95,5, après son absence de l’édition précédente. Casablanca (95,4) et Tunis (109,9) représentent le Maghreb, tandis qu’Alexandrie (88,2) et Le Caire (76,9) complètent la présence nord-africaine. L’Égypte reste pénalisée par un pouvoir d’achat très faible et des indices de pollution élevés.

Aucune ville d’Afrique subsaharienne francophone — ni Abidjan, ni Dakar, ni Kinshasa — ne dispose d’un volume de données participatives suffisant pour intégrer le classement. Numbeo publie une mise à jour de ses indices en milieu d’année, ce qui laisse ouverte la possibilité d’entrées nouvelles lors de l’édition mi-2026.