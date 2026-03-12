Qui arme l'Afrique ? Les USA en tête du classement SIPRI sur la période 2021-2025

Les États-Unis sont le premier fournisseur d’armes majeures à l’Afrique sur la période 2021-2025. C’est ce que révèle le rapport publié le 9 mars 2026 par le SIPRI. Washington devance Pékin et Moscou sur le continent africain.

Les États-Unis en tête, la Chine et la Russie suivent

Selon le document « Trends in International Arms Transfers 2025 », les États-Unis ont couvert 19 % des importations africaines d’armes majeures entre 2021 et 2025. La Chine arrive en deuxième position avec 17 %, suivie de la Russie (15 %) et de la France (8,3 %). Le rapport ne porte que sur les armes dites majeures : avions de combat, systèmes antiaériens, blindés, missiles, navires et satellites.

« Les importations d’armes majeures par les États africains ont diminué de 41 % entre 2016-20 et 2021-25. Les principaux fournisseurs de la région en 2021-25 étaient les États-Unis (représentant 19 % des importations africaines d’armes majeures), la Chine (17 %), la Russie (15 %) et la France (8,3 %) » peut on lire dans le rapport de SIPRI.

L’Algérie plombe les statistiques continentales

Les importations d’armes majeures de l’ensemble du continent africain ont reculé de 41 % par rapport à la période 2016-2020. Ce recul s’explique en grande partie par la chute des achats algériens, en baisse de 78 % sur la même comparaison. L’Algérie, historiquement le plus grand importateur d’armes d’Afrique, occupe désormais la 33e position mondiale. Le Maroc, dont les importations ont progressé de 12 %, se positionne au 28e rang mondial, devant son voisin.

Publicité

Les armées africaines face à la montée des menaces

La baisse globale des importations masque des dynamiques contrastées. Selon le rapport SIPRI, les pays d’Afrique subsaharienne ont augmenté leurs achats d’armes de 13 % sur la période, portés par la multiplication des crises sécuritaires dans la région du Sahel et les Grands Lacs. Le Nigeria (16 % des importations de la sous-région), le Sénégal (8,8 %) et le Mali (8 %) figurent parmi les premiers destinataires. Dans une précédentes parutions nous avons révélé les principaux fournisseurs d’armes en Afrique subsaharienne.

Plusieurs conflits armés ont marqué la sous-région durant cette période, dont la guerre civile soudanaise déclenchée en 2023, selon le même rapport. Le prochain rapport annuel du SIPRI sur les dépenses militaires mondiales, attendu au printemps 2026, devrait préciser l’évolution des budgets de défense africains et confirmer — ou non — la tendance à la hausse observée en Afrique subsaharienne.