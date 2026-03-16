Real Madrid : Carlo Ancelotti évoque l'impact de Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil depuis l’été 2025, a accordé lundi une interview à Radio Marca dans laquelle il revient sur sa dernière saison au Real Madrid et livre son analyse sur les difficultés traversées par le club depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

L’ancien technicien madrilène n’a pas dissimulé son attachement persistant au club : il confie suivre les matchs du Real presque en spectateur passionné, comme au temps de son mandat.

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Une transition générationnelle, pas un problème Mbappé

Ancelotti remet en perspective les critiques qui ont accompagné sa dernière saison sur le banc merengue. Loin de désigner l’attaquant français comme responsable des résultats décevants, il pointe une conjonction de départs et d’absences qui ont fragilisé l’équilibre collectif du vestiaire. Lors du mercato estival 2024, le Real Madrid a enregistré les départs de Toni Kroos, retraité après la victoire à l’Euro avec l’Allemagne, et du capitaine Nacho Fernández, parti à l’Al-Qadsiah. Dans le même temps, Dani Carvajal a été victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2024, et Luka Modric a vu son temps de jeu considérablement réduit. C’est dans ce contexte que Mbappé, recruté libre en provenance du Paris Saint-Germain après sept saisons et plus de 250 buts en Ligue 1, a débuté sa vie madrilène.

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« L’arrivée de Mbappé a coïncidé avec deux départs importants, ceux de Kroos et Nacho, créant une atmosphère différente », a déclaré Ancelotti à Marca. Selon lui, c’est cette recomposition brutale du groupe, et non les performances individuelles de l’attaquant, qui explique les difficultés à décrocher des titres.

Une cinquantaine de buts, mais des titres manqués

Ancelotti souligne que Mbappé a affiché un rendement offensif de premier plan lors de sa première saison au Bernabéu, avec environ cinquante buts inscrits toutes compétitions confondues. Ce bilan place l’international français parmi les meilleurs scoreurs de l’histoire du club pour une saison inaugurale.

L’Italien considère que le football fonctionne sur des détails infimes, et que modifier l’équilibre d’un groupe ne produit pas immédiatement les effets escomptés. Il voit dans la jeune génération madrilène — dont Mbappé est le symbole — les ressources pour reconstruire une nouvelle dynamique, à condition de lui laisser le temps de s’imposer collectivement.

Depuis son départ du Real Madrid, Ancelotti dirige la Seleção brésilienne, qu’il a pris en main pour préparer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Brésil disputera ses prochaines rencontres qualificatives dans les semaines à venir.