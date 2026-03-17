Real Madrid : Mbappé inquiète encore ses fans avant le match face à Manchester City

Kylian Mbappé s’est touché le genou gauche pendant les gammes d’échauffement lundi soir à Valdebebas, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. La séquence, captée par le média espagnol El Chiringuito, a aussitôt ravivé les craintes autour d’une blessure qui dure depuis fin février.

Un genou sous surveillance depuis des semaines

L’attaquant français traîne une entorse au genou gauche contractée fin février, qui l’a éloigné des terrains pendant cinq matchs consécutifs, dont le huitième de finale aller contre Benfica en Ligue des champions. La nature exacte de la lésion reste sujette à débat. Selon le journaliste espagnol Anton Meana, le ligament croisé postérieur serait « au bord de la rupture ». Mbappé aurait sollicité un second avis médical à Paris, contestant le diagnostic initial du club madrilène — une information relayée par Cyril Hanoune, sans confirmation officielle ni du Real Madrid ni de l’entourage du joueur.

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Après un retour aux entraînements individuels début mars, Mbappé a réintégré le groupe collectif dimanche 15 mars, au lendemain de la victoire en Liga contre Elche (4-1). Arbeola l’a ensuite retenu dans le groupe pour le déplacement à Manchester.

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L’alerte filmée, la séance terminée

Lundi soir, lors de l’échauffement, Mbappé s’est tenu le genou gauche sous les yeux du staff d’Abel Rueda Arbeloa, suscitant une vive inquiétude. Des sources internes évoquent une gêne persistante au ligament externe, accentuée par les accélérations intenses. Malgré cette alerte, l’attaquant a participé à l’intégralité de la séance : rondo, exercices de possession, match en espaces réduits. Des images diffusées sur les réseaux officiels le montrent en duel avec Carreras, sans limitation apparente. La séance s’est achevée sans qu’il ne quitte prématurément le terrain.

Son statut exact pour la rencontre — titulaire ou entrant — n’a pas été précisé par le club. Avec une avance de trois buts acquise à l’aller grâce notamment à un triplé de Federico Valverde, le staff merengue n’aurait aucune obligation de l’exposer à un risque de rechute dès le coup d’envoi.

Un calendrier qui complique la gestion médicale

Le règlement FIFA interdit aux clubs de retenir un joueur apte à jouer lors des fenêtres internationales. Or la Fédération française de football prévoit deux rencontres amicales aux États-Unis fin mars, en préparation du Mondial 2026. Plusieurs médias espagnols évoquent des pressions commerciales, notamment liées à Nike, pour accélérer le retour du joueur sur les pelouses. Si Mbappé dispute des minutes à l’Etihad Stadium mardi soir, le Real Madrid ne serait juridiquement plus en mesure de s’opposer à sa convocation en équipe de France — quel que soit l’état réel de son genou.

Le match Real Madrid – Manchester City est programmé le mardi 18 mars 2026 à 21h00 (heure française) à l’Etihad Stadium. En cas de qualification, le Real Madrid retrouverait les quarts de finale de la compétition.