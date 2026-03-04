Real Madrid : opposition entre le clan Mbappé et le club sur la convalescence du joueur

À Madrid, la gestion de la blessure de Kylian Mbappé occupe à nouveau l’actualité sportive. Ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid reste éloigné des terrains en raison d’un problème au genou, alors qu’un désaccord marqué oppose le club et l’entourage du joueur sur le calendrier de son retour et la conduite de sa convalescence.

Entorse au genou gauche, traitement conservateur confirmé

Le Real Madrid a récemment confirmé que Mbappé souffre d’une entorse du genou gauche, diagnostiquée après des examens réalisés en France par des spécialistes, sous la supervision du staff médical madrilène. L’état du joueur n’exigerait pas de chirurgie dans l’immédiat et il suit un traitement conservateur, combinant repos et rééducation. Aucune durée précise d’indisponibilité n’a été communiquée.

Cette blessure a déjà contraint l’attaquant à manquer plusieurs rencontres importantes de championnat et de Ligue des champions. Pour optimiser sa récupération, Mbappé s’est rendu à Paris afin de poursuivre des examens et des soins complémentaires.

Désaccord sur le calendrier de retour

Selon des sources en Espagne, un clivage oppose le Real Madrid et l’entourage du joueur sur le calendrier de son retour. Le Real estime que Mbappé pourrait être apte d’ici environ trois semaines, ce qui lui permettrait de disputer le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Manchester City. L’entourage du joueur, en revanche, considère que la blessure est plus sérieuse qu’annoncé et que chaque jour de récupération complète est crucial à moins de cent jours de la Coupe du monde, échéance à laquelle le joueur souhaite participer pleinement. D’après des informations émanant de l’entourage du joueur, le ligament postérieur croisé gauche du capitaine des Bleus serait fortement sollicité, et reprendre avant une guérison complète augmenterait les risques. À l’approche de la Coupe du monde, Kylian Mbappé ne souhaite prendre aucun risque.

Parcours récent de Mbappé en raison de blessures

Depuis décembre 2025, Mbappé est confronté à un problème chronique au genou gauche, qui provoque douleurs et absences répétées. Ces difficultés l’ont privé de plusieurs matchs de Ligue des champions et de LaLiga, y compris contre Benfica et Getafe. Le traitement actuel repose sur une approche non chirurgicale, coordonnée entre les médecins madrilènes et les spécialistes français consultés par le joueur. Avant ce genou, aucune autre blessure majeure n’a été signalée cette saison ayant eu des conséquences similaires sur ses performances ou son temps de jeu.

Prochaines échéances pour le joueur et le club

Le Real Madrid prépare sa campagne européenne avec l’objectif de récupérer son meilleur buteur pour le retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, prévu le 17 mars. Du côté de l’équipe de France, la préparation pour la Coupe du monde 2026, dont le match d’ouverture est programmé le 16 juin contre le Sénégal, reste une priorité dans la prise de décision médicale et sportive entourant Mbappé. Les prochains examens et l’évolution de sa rééducation détermineront la date effective de retour de l’attaquant.