Real Madrid : Ronaldo Jr testé avec les U16, le club réserve sa décision

Cristiano Ronaldo Jr, 15 ans, s’est entraîné mardi 24 mars avec l’équipe Cadete A — les moins de 16 ans — du Real Madrid, au centre de Valdebebas. Une séance organisée alors que la famille Ronaldo séjourne actuellement à Madrid, où le père est en convalescence après une blessure aux ischio-jambiers contractée le 28 février en Saudi Pro League.

Une ouverture conditionnée par le cadre régional

Selon ESPN, le Real Madrid aurait ouvert les portes de sa Cantera au fils de son ancien joueur en raison de l’instabilité au Moyen-Orient, liée au conflit en Iran. Le club aurait ainsi proposé un cadre d’entraînement pendant cette période d’incertitude, sans que cela ne constitue une offre formelle de recrutement. La même source précise qu’il était encore trop tôt pour déterminer si cette séance déboucherait sur une signature.

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The Athletic rapporte de son côté que Ronaldo Jr. s’entraînerait à Valdebebas en vue d’intégrer prochainement la formation madrilène. Marca indique que le staff technique souhaite l’observer sur plusieurs jours avant de prendre une décision.

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Des réserves internes qui compliquent le dossier

ESPN signale qu’une source proche du club n’a pas exclu un futur transfert, mais a reconnu que les évaluations internes sur le joueur «ne sont pas positives», sans préciser la nature des réserves — un signal qui tranche avec l’enthousiasme affiché par d’autres médias.

Sur le terrain, Ronaldo Jr. évolue au poste d’ailier. Il comptabilise 2 buts en 4 matchs avec la sélection portugaise U15. En février 2026, lors du Tournoi de l’Algarve avec le Portugal U16, il a obtenu sa première titularisation face aux Pays-Bas, jouant 45 minutes sur l’aile gauche. Face au Japon, entré en jeu comme remplaçant, il avait délivré une passe décisive. Les statistiques en club demeurent difficiles à établir, les ligues de jeunes n’enregistrant pas systématiquement les données individuelles.

Le verrou juridique du règlement FIFA

Un transfert à la Cantera madrilène se heurterait d’abord à l’article 19 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, qui interdit les transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans. Une exception existe : celle où les parents s’installent dans le pays d’accueil pour des raisons indépendantes du football. Le séjour actuel de la famille à Madrid, motivé par la convalescence de Cristiano Ronaldo Sr., pourrait techniquement satisfaire cette condition — ce qui expliquerait en partie le calendrier accéléré de la démarche.

Ce cadre réglementaire donne aussi au dossier une dimension que le symbole seul ne suffit pas à résumer. Cristiano Ronaldo Sr. a inscrit 450 buts en 438 matchs au Real Madrid entre 2009 et 2018, remportant quatre Ligues des champions et deux titres de Liga. Son fils porterait ce nom dans un club où il reste la référence historique absolue — une pression que le père lui-même a publiquement reconnue, déclarant en 2024 vouloir «laisser [son fils] faire ses propres erreurs».

Ronaldo Jr. atteindra ses 16 ans en juin 2026, seuil à partir duquel un premier contrat de formation devient possible. Le Real Madrid devrait se prononcer dans les prochaines semaines.