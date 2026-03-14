Record Guinness : le chef béninois Agbetogan achève son marathon culinaire après 26 jours

Le chef béninois Delphin Agbetogan a terminé son marathon culinaire le 14 mars 2026 à Cotonou, dépassant de 24 heures l’objectif initial de 25 jours. Lancé le 16 février depuis le Majestic Cinéma (anciennement Canal Olympia), ce défi visait à établir un record Guinness World Records dans la catégorie du marathon culinaire sans interruption.

Un défi culinaire de 26 jours sans interruption

Durant plus de 600 heures, le chef cuisinier a enchaîné les préparations culinaires. Chaque jour, il devait produire environ 500 plats, respectant les protocoles stricts imposés par l’organisme certificateur international. Le défi requit une gestion minutieuse de l’endurance physique et mentale, dans un cadre professionnel hautement contrôlé.

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Annonçant la fin de son marathon, Delphin Agbetogan s’est exprimé publiquement le 14 mars : «Ce soir, je suis vraiment ému, on a tenu. On avait prévu faire 25 jours et par la grâce de Dieu nous avons pu ajouter une journée de plus.» Le chef a insisté sur le soutien crucial de la population béninoise, de sa famille, des autorités et des sponsors, soulignant que beaucoup de personnes avaient cherché à le décourager avant même qu’il ne commence.

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Un message de dépassement personnel

Agbetogan a exprimé le doute que certains avaient exprimé à son égard. Selon lui, des critiques l’ont sous-estimé en raison de son apparence physique, affirmant qu’il ne pourrait pas tenir. « Ils ne veulent pas gaspiller leurs sous », a-t-il rapporté, avant d’affirmer : « Par la grâce de Dieu, on l’a fait avec vous. »

Le chef a également révélé que cette ambition datait de plus d’un an et demi. Il avait initié les démarches officielles auprès de Guinness World Records bien avant le lancement du marathon, un processus administratif qui s’est accompagné de nombreux obstacles et tentatives de dissuasion, même après l’acceptation de sa candidature.

Un parcours de formation solide

Agbetogan, âgé de 25 ans, a commencé sa formation culinaire à l’adolescence au centre Cordiam de Calavi. Il a progressivement accumulé une expérience tant au Bénin qu’à l’international, notamment lors d’une formation en Turquie. Avant de se lancer dans ce défi record, il exerçait comme chef cuisinier à SOLUX Hôtel, où il a développé son expertise en gestion de cuisine professionnelle.

Son ambition représente une première pour le continent : Agbetogan est le premier homme africain à tenter un record Guinness dans cette discipline. Jusqu’à présent, ce type de défi a été principalement entrepris par des femmes.

L’événement a mobilisé les autorités locales, les sponsors, les influenceurs et la communauté béninoise, qui ont suivi le chef tout au long de ces 26 jours. La validation finale du record Guinness est attendue après examen des documents officiels et des preuves documentées pendant toute la durée du marathon.