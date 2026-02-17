Record Guinness : le chef béninois Delphin Agbetogan démarre son marathon culinaire

Le chef béninois Delphin Agbetogan a lancé le 16 février 2026 un marathon culinaire de 25 jours au Majestic Cinéma de Cotonou, ex-Canal Olympia. Il préparera des plats sans interruption jusqu’au 12 mars 2026, visant à devenir le premier homme africain détenteur d’un record Guinness dans cette catégorie. Le défi attire déjà l’attention du public et des amateurs de gastronomie.

Défi culinaire à Cotonou et parcours professionnel de Delphin Agbetogan

Le marathon culinaire se déroule au Majestic Cinéma, situé dans le quartier Wologuédé à Cotonou. Pendant 25 jours consécutifs, le chef préparera un nombre important de plats sans pause. Il a annoncé sur sa page Facebook : “L’aventure vers le Guinness World Records a officiellement commencé. Des mois de préparation, de sacrifices et de détermination pour ce moment précis.”

Avant de se lancer dans ce défi, Delphin Agbetogan a suivi une formation et acquis plusieurs certifications culinaires. Son expérience internationale, notamment en Turquie, et son passage au SOLUX Hôtel au Bénin, lui ont permis de maîtriser différents aspects de la cuisine et de l’hôtellerie. Il est le premier homme africain à tenter un record Guinness dans la catégorie marathon culinaire.

Suivi du marathon culinaire et engagement du public

Ses préparations se font devant le public et avec le soutien de plusieurs partenaires. L’événement est ouvert aux visiteurs qui peuvent suivre en direct l’avancée du marathon et découvrir la diversité des plats réalisés par le chef. Le défi a commencé le 16 février 2026 et doit se terminer le 12 mars.

Le chef a remercié publiquement ceux qui le soutiennent dans cette initiative, soulignant l’importance de la mobilisation autour de ce record. Pendant toute la durée du marathon, il sera possible de suivre son travail et l’évolution du défi au Majestic Cinéma, où l’aventure se déroule en continu.