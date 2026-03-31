Relation avec Mbappé : appelée à s'exprimer, Ester Expósito botte en touche

En marge du premier concert de la tournée espagnole de Rosalía, le lundi 30 mars au Movistar Arena de Madrid, l’actrice espagnole Ester Expósito a été questionnée par des journalistes sur sa relation présumée avec l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé. Souriante mais laconique, elle a refusé de confirmer ou d’infirmer l’idylle qui alimente la presse people depuis plusieurs semaines.

Une présence remarquée après le derby

La sortie de salle d’Expósito a immédiatement attiré les caméras. Sa présence constituait sa deuxième apparition publique commentée en moins de dix jours : le 22 mars, elle avait assisté au derby madrilène Real Madrid–Atlético (3-2) depuis la loge réservée aux proches des joueurs au Santiago Bernabéu, selon Marca. Dans la foulée de la rencontre, les deux auraient dîné ensemble dans un restaurant du centre de Madrid. Interrogée sur le match lors du concert, elle a répondu en riant que ça s’était bien passé. Sur sa passion pour le football, elle a déclaré dans une vidéo filmée par le magazine Hola : « Pour être honnête, pas vraiment. » Lorsqu’un journaliste lui a suggéré qu’elle et Mbappé semblaient heureux ensemble, elle a esquivé avec un sourire : « Je ne dirai rien. » Elle a conclu en affirmant aller « super bien » sur le plan professionnel comme personnel.

Une rumeur née entre Madrid et Paris

La relation supposée entre les deux célébrités est devenue publique début mars, après la publication par ¡Hola! de photos les montrant descendre ensemble d’un jet privé à l’aéroport Madrid-Barajas au retour d’un séjour parisien. Le blogueur Aqababe situe leurs premières sorties au 25 février à Madrid, puis dans la nuit du 5 au 6 mars à Paris. La journaliste Leticia Requejo, sur Telecinco, a rapporté que le contact initial aurait été facilité par des coéquipiers de Mbappé au Real Madrid, le footballeur suivant l’actrice sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Ni Mbappé ni Expósito n’ont publié de déclaration officielle à ce jour.

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Expósito, 26 ans, est connue internationalement pour son rôle dans la série Netflix Élite et compte plus de 26 millions d’abonnés sur Instagram. Mbappé, 26 ans, a rejoint le Real Madrid à l’été 2024 et totalise 56 buts en sélection nationale française, à un but du record d’Olivier Giroud.

Le LUX Tour de Rosalía se poursuit au Movistar Arena jusqu’au 4 avril, avant deux dates à Lisbonne et quatre à Barcelone. Expósito n’a pas annoncé d’autres apparitions publiques programmées.