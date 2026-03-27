Relocalisation de Dantokpa au Bénin : L’Anagem dévoile les conditions d’accès aux nouveaux sites

La directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), Eunice Loisel Kiniffo, a détaillé ce vendredi 27 mars 2026 à Cotonou les modalités d’accès aux nouvelles infrastructures commerciales appelées à remplacer le marché Dantokpa. Cette communication intervient après le report de l’opération de relocalisation initialement prévue le 5 janvier. Face à la presse, la responsable a présenté le dispositif retenu pour organiser le transfert progressif des activités marchandes vers les nouveaux sites aménagés par l’État.

Selon l’ANAGEM, les infrastructures concernées portent désormais des dénominations spécifiques. Le pôle commercial Mathieu Kérékou est rebaptisé « Tokpa Yôyô », tandis que le pôle agroalimentaire d’Akassato devient « Tokpa Daho ». Ces sites doivent accueillir les commerçants du marché Dantokpa dans le cadre d’une réorganisation visant à désengorger l’espace actuel et à améliorer les conditions d’exercice des activités commerciales. La directrice générale a précisé que les activités alimentaires ne seront pas concentrées sur un seul site. Elles seront redistribuées dans plusieurs marchés de détail, afin de mieux structurer les circuits de distribution.

Calendrier de sélection et conditions d’attribution

L’ANAGEM a fixé les prochaines étapes du processus. À partir du 28 mars 2026, une liste provisoire des commerçants présélectionnés pour l’attribution des emplacements à Tokpa Yôyô doit être affichée, selon les indications fournies lors de la conférence de presse.

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Les marchands retenus seront ensuite invités à visiter les installations et à choisir leurs emplacements les 30 et 31 mars 2026. Cette phase doit permettre de finaliser la répartition des espaces avant l’installation effective. Pour accéder aux nouvelles infrastructures, les commerçants devront s’acquitter de conditions financières précises. « Le marchand devra verser deux mois de caution ainsi que le loyer du mois en cours », a indiqué Eunice Loisel Kiniffo lors de son intervention.

Tarification et types d’espaces disponibles

Les nouveaux sites proposeront trois catégories d’espaces commerciaux : des boutiques, des stands et des restaurants. Les tarifs de location ont été communiqués par l’ANAGEM lors de la rencontre avec la presse. Le prix des boutiques est fixé à 10 500 francs CFA par mètre carré. Les stands sont proposés à 7 500 francs CFA par mètre carré, tandis que les espaces dédiés à la restauration sont tarifés à 9 500 francs CFA par mètre carré.

Ces dispositions visent à encadrer l’occupation des nouveaux marchés et à établir des règles uniformes pour l’ensemble des commerçants concernés par la relocalisation. Le calendrier présenté par l’ANAGEM prévoit une montée en charge progressive du dispositif, avec la sélection des bénéficiaires et la finalisation des attributions avant le démarrage effectif de l’installation sur les nouveaux sites.