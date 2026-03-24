Relocalisation de Dantokpa au Bénin : un nouveau calendrier de transfert fixé

On en sait un peu plus sur le nouveau calendrier pour le transfert des vendeurs du marché Dantokpa, à Cotonou. Initialement annoncée pour le 5 janvier, l’opération de relocalisation n’avait pas été engagée à cette date, entraînant un réajustement des échéances. Selon les informations diffusées sur ce projet, la phase de déménagement se déroulera du 13 avril au 2 mai 2026. Elle sera suivie de l’ouverture progressive de plusieurs infrastructures destinées à accueillir les commerçants.

Le calendrier communiqué par l’ANaGeM prévoit une ouverture par étapes des nouveaux sites marchands. Le marché de Ouando, situé à Porto-Novo, doit ouvrir ses portes le 25 avril. Le centre commercial Galerie marchande du Kouhounou (GMK) est attendu le 9 mai, tandis que le nouveau marché de gros entrera en service le 16 mai.

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Cette organisation vise à éviter un déplacement massif simultané des vendeurs et à permettre une installation progressive dans les nouvelles infrastructures. Les autorités entendent ainsi limiter les perturbations des activités commerciales pendant la transition.

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Une réforme marquée par des résistances initiales

Le projet de relocalisation du marché Dantokpa remonte à 2018, sous l’impulsion du président Patrice Talon. Depuis son annonce, il a suscité des inquiétudes parmi les acteurs du marché, notamment en raison des enjeux liés à l’emplacement, aux coûts et à l’organisation des nouveaux espaces.

Face à ces préoccupations, l’ANaGeM indique avoir engagé des concertations avec les commerçants. La directrice générale de l’agence avait déclaré : « Nous travaillons avec les acteurs, nous ne décidons pas seuls dans nos bureaux. C’est ensemble que nous définissons la stratégie d’installation ». Cette démarche vise à obtenir l’adhésion des vendeurs avant le démarrage effectif des opérations.

Des infrastructures déjà partiellement opérationnelles

Plusieurs marchés modernes construits dans le cadre du même programme sont déjà fonctionnels à Cotonou et dans d’autres villes du pays. Ce programme de modernisation des marchés s’appuie sur des infrastructures structurées, intégrant des espaces de vente organisés, des dispositifs de sécurité et des équipements adaptés aux normes urbaines. Il vise également à désengorger le centre de Cotonou, où le marché Dantokpa concentre une forte activité commerciale depuis plusieurs décennies. Le démarrage effectif du transfert à partir du 13 avril constitue ainsi une étape opérationnelle attendue, avec une première ouverture programmée dès le 25 avril à Porto-Novo. Une rencontre avec la presse est annoncée par l’ANaGeM pour fournir plus de détails sur les modalités.