Le Service fédéral de protection (FSO) a déployé ces derniers jours des effectifs sensiblement renforcés autour du Kremlin et du mausolée de Lénine, à Moscou. Des photographies publiées sur les réseaux sociaux montrent des agents masqués et équipés d’armes lourdes positionnés sur les remparts du siège présidentiel et dans les zones adjacentes, tandis que des unités mobiles armées patrouillent dans la capitale russe.

Renforcement des mesures de contrôle aérien et de communications

Les autorités russes ont parallèlement restreint le trafic aérien à Moscou, une mesure qu’elles justifient par des impératifs de sécurité liés aux opérations de drones. Ces limitations d’accès aérien s’accompagnent de ruptures à grande échelle des réseaux de téléphonie mobile et d’internet affectant plusieurs métropoles du pays depuis environ dix jours, notamment la capitale. Le gouvernement russe impute ces coupures à des opérations de sécurité destinées à contrer les vecteurs de drones en provenance d’Ukraine.

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Spéculations alimentées par l’absence de transparence

L’accumulation de ces mesures exceptionnelles a nourri des discussions sur les réseaux sociaux, où circulent des hypothèses concernant une tentative de coup d’État qui menacerait le président Vladimir Poutine. L’ampleur de la présence du FSO dans le centre administratif du pouvoir russe alimente l’incertitude, en l’absence de déclarations officielles explicites justifiant cette mobilisation.

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Le conflit prolongé avec l’Ukraine depuis 2022, récemment marqué par une intensification des attaques de drones et des frappes transfrontalières, est l’une des raisons avancées par Moscou pour justifier ce renforcement des mesures de sécurité. Toutefois, les autorités russes n’ont fourni aucune déclaration officielle pour justifier le déploiement massif du FSO observé au Kremlin et dans ses alentours.