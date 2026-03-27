Russie : Poutine mobilise les oligarques alors que la facture militaire s'alourdit

Vladimir Poutine a réuni jeudi à Moscou les principales figures du monde des affaires russe lors d’un congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs (RSPP). À l’issue de cette rencontre, tenue en partie à huis clos, le président russe aurait demandé aux grandes fortunes du pays de contribuer directement au budget fédéral.

Selon le média économique russe The Bell, qui s’appuie sur des sources anonymes proches de la réunion, Poutine aurait formulé une demande explicite de soutien financier aux oligarques, au nom de la stabilisation des finances publiques et du financement de la guerre en Ukraine. Le Financial Times, citant trois sources distinctes, confirme cette démarche. Le milliardaire Suleiman Kerimov aurait, lors de cette même réunion, annoncé un don de 100 milliards de roubles, soit environ 1,23 milliard de dollars.

Un budget sous pression croissante

La sollicitation des grandes fortunes intervient dans une période de tensions budgétaires documentées. Le déficit fédéral russe a atteint 5 640 milliards de roubles en 2025 — soit cinq fois la projection initiale du gouvernement — selon les données du ministère des Finances. La défense nationale mobilise 38 % des dépenses fédérales prévues pour 2026, un niveau sans précédent depuis la chute de l’URSS.

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Pour combler ce déficit, Moscou a déjà actionné plusieurs leviers : hausse de la TVA, ponctions sur le Fonds national de richesse — dont les réserves en or ont fondu de 71 % depuis la mi-2022 — et ventes d’actifs d’État. Soixante-sept entreprises ont par ailleurs été nationalisées en 2024, pour des actifs évalués à 550 milliards de roubles selon des données officielles russes.

Une économie qui résiste, mais à quel prix

Poutine a lui-même reconnu lors du congrès que le PIB russe avait reculé de 2,1 % en janvier 2026, première contraction depuis 2023. La demande adressée aux oligarques traduit une réalité arithmétique : les recettes énergétiques, bien qu’en hausse à certaines périodes, ne suffisent plus à couvrir le coût d’une guerre qui dure depuis plus de quatre ans.

Le président a d’ailleurs averti les chefs d’entreprise de ne pas tabler sur des prix pétroliers durablement élevés. La prochaine revue du nouveau modèle économique national est attendue avant le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), prévu au printemps 2026.