Sénégal : ASER, le DG réplique et annonce une conférence de presse

Une vive polémique oppose le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, au journaliste Mamoudou Ibra Kane, autour de dossiers liés à des marchés publics. L’échange, rendu public à travers des déclarations diffusées en ligne, intervient dans un climat de tensions autour de la gouvernance et de la gestion de certains contrats évoqués sous les appellations « ASERGATE » et « INTERMAQGATE ».

Dans une prise de parole, Mamoudou Ibra Kane met en cause la gestion actuelle de ces dossiers, évoquant une « filière espagnole à milliards » et s’interrogeant sur la transparence des autorités. Le journaliste alerte également sur les risques pesant, selon lui, sur certains responsables administratifs, en particulier le directeur général de l’ASER.

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Des accusations publiques sur la gestion de marchés

Mamoudou Ibra Kane a exprimé ses critiques en dénonçant ce qu’il considère comme des pratiques contraires aux principes de bonne gouvernance. Il évoque une marginalisation du secteur privé national et pointe des relations supposées entre certains acteurs économiques et politiques.

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Ses déclarations s’inscrivent dans un débat plus large sur la gestion des ressources publiques et l’attribution de marchés, notamment dans le secteur de l’électrification rurale. Les termes « ASERGATE » et « INTERMAQGATE » utilisés dans ses propos renvoient à des dossiers qui alimentent des discussions sur la transparence et les mécanismes de contractualisation.

La réponse du directeur général de l’ASER

Face à ces accusations, Jean Michel Sène a réagi publiquement en appelant à un traitement rigoureux de l’information. Il invite le journaliste à s’en tenir à une démarche d’enquête fondée sur des éléments vérifiés.

Le directeur général de l’ASER conteste les critiques formulées et affirme que des efforts sont engagés pour protéger les ressources publiques. Il évoque également l’existence de pratiques antérieures impliquant, selon ses propos, des acteurs ayant tiré profit de certains mécanismes contractuels.

Dans sa déclaration, il affirme que les dossiers évoqués reposeraient sur « les mêmes acteurs, les mêmes procédés et les mêmes objectifs », visant à capter des ressources publiques.

Une conférence de presse annoncée

Jean Michel Sène indique qu’il prévoit d’apporter des éléments détaillés sur ces dossiers à l’occasion d’une conférence de presse annoncée après la fête de la Korité. Cette prise de parole devrait, selon lui, permettre de présenter des informations concrètes sur la gestion des marchés concernés et sur les mesures prises.

L’ASER, établissement public chargé de la mise en œuvre de la politique d’électrification rurale au Sénégal, intervient dans des projets structurants visant à améliorer l’accès à l’électricité dans les zones rurales. Ces projets impliquent des investissements importants et des partenariats avec différents acteurs.

La conférence annoncée par le directeur général constitue la prochaine étape attendue dans ce dossier, avec des précisions susceptibles d’éclairer les points soulevés dans cette controverse publique.