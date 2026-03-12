Sénégal : Compromis entre l’État et l’ONU sur la Maison des Nations Unies

Le gouvernement sénégalais a annoncé un accord avec l’Organisation des Nations Unies concernant l’utilisation de la Maison des Nations Unies située à Diamniadio. L’information a été rendue publique lors de la conférence de presse tenue ce jeudi soir à Dakar par le Premier ministre Ousmane Sonko, consacrée à la renégociation de plusieurs conventions et contrats jugés stratégiques pour l’État.

Un partage de l’infrastructure entre l’État et l’ONU

Dans le cadre de cet accord, les Nations Unies verseront un montant forfaitaire au titre du loyer pour l’occupation de leurs espaces. L’organisation internationale prendra également en charge plusieurs charges liées à l’exploitation du bâtiment.

Le gouvernement a indiqué que certaines structures administratives de l’État devraient être transférées dans ce complexe. Cette réorganisation permettrait à l’administration de libérer des locaux actuellement loués et de réduire les dépenses publiques liées aux loyers.

La décision s’inscrit dans une stratégie visant à optimiser l’utilisation de cette infrastructure située dans la ville nouvelle de Diamniadio, où plusieurs institutions et équipements publics ont été implantés ces dernières années.

Des négociations engagées en 2025

Les discussions entre les autorités sénégalaises et les Nations Unies autour de ce projet avaient débuté plusieurs mois auparavant. Le 28 août 2025, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères avait accueilli une réunion de négociation réunissant des représentants de l’État du Sénégal et du système des Nations Unies.

L’objectif de ces échanges était de trouver une solution pour relancer le projet de la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Ce complexe avait été initialement conçu pour regrouper dans un même site l’ensemble des agences onusiennes présentes au Sénégal.

L’installation conjointe d’agences des Nations Unies et de services de l’État dans ce bâtiment devrait renforcer l’utilisation du site et contribuer à la dynamique administrative de Diamniadio. Les modalités pratiques d’installation des structures concernées devraient être précisées lors des prochaines étapes de mise en œuvre de cet accord.