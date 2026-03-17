Sénégal : Elan de solidarité pour les 18 supporters incarcérés au Maroc

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE), à travers son directeur général Toussaint Manga, a procédé mardi à la remise de chèques aux familles des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc. Cette initiative, portée par la Fondation LONASE, intervient alors que la procédure judiciaire se poursuit devant les juridictions marocaines.

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), une enveloppe globale de 18 millions de FCFA a été mobilisée pour venir en aide aux proches des personnes concernées. Ce soutien financier vise à accompagner des familles confrontées à une situation prolongée d’incertitude liée à la détention de leurs proches à l’étranger.

Un soutien financier aux familles

La remise des chèques s’est déroulée en présence des bénéficiaires, marquant une intervention directe de la LONASE dans ce dossier à dimension sociale. L’institution publique, à travers sa fondation, intervient régulièrement dans des actions de solidarité, notamment en faveur de populations affectées par des situations exceptionnelles.

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Cette aide intervient alors que les familles des supporters font face à des charges liées à la procédure judiciaire en cours, ainsi qu’à l’absence prolongée des personnes détenues. Le montant alloué correspond à une répartition équitable entre les 18 familles concernées.

Une procédure judiciaire en appel en cours à Rabat

Sur le plan judiciaire, le dossier connaît une nouvelle phase. D’après les informations communiquées par leur avocat, Me Patrick Kabou, le parquet marocain et la partie civile ont contesté la décision rendue le 19 février 2026 par le tribunal de première instance de Rabat.

Le procès en appel s’est ouvert le lundi 16 mars devant la cour d’appel de Rabat. Lors de cette audience, la défense a sollicité un report afin de préparer les dossiers dans des conditions jugées adéquates. La juridiction a accédé à cette demande et renvoyé les débats au 30 mars.

Les 18 supporters avaient été jugés en première instance à la suite d’incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations disputée le 18 janvier. Les faits avaient été qualifiés de « hooliganisme » par la juridiction marocaine, entraînant leur condamnation.

Une affaire suivie de près au Sénégal

Ce dossier suscite une attention particulière au Sénégal, tant au niveau des autorités que de l’opinion publique. La situation de ressortissants sénégalais détenus à l’étranger mobilise régulièrement des dispositifs d’assistance, notamment à travers les représentations diplomatiques et les initiatives d’institutions nationales.

Le soutien de la LONASE s’inscrit dans cette dynamique d’accompagnement, en complément des démarches judiciaires menées par la défense. À ce stade, aucune information officielle n’a été communiquée sur une éventuelle évolution des conditions de détention ou sur une possible révision des peines.

La prochaine audience, fixée au 30 mars à Rabat, devrait permettre la reprise des débats sur le fond du dossier et déterminer la suite de la procédure pour les 18 supporters sénégalais.