Sénégal : Khaby Lame donne le coup d'envoi de la promotion de son pays natal pour les JOJ

Khaby Lame, le créateur de contenu le plus suivi au monde sur TikTok, a officiellement lancé sa mission d’ambassadeur du Sénégal à l’international en visitant l’un des futurs sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Le compte officiel des JOJ a relayé l’événement sur ses réseaux sociaux, montrant l’influenceur sénégalo-italien vêtu d’un habit traditionnel sénégalais découvrir « Ker Ayo » — littéralement « la maison d’AYO » —, un futur village d’hébergement des athlètes installé à Ouakam, sur le site d’une ancienne base militaire française.

Une visite mise en scène autour de la mascotte officielle

Habillé en tenue traditionnelle, Khaby Lame a parcouru le site avant de rencontrer AYO, le lion qui symbolise ces Jeux. La séquence, diffusée par l’organisation officielle des JOJ, vise à ancrer la compétition dans l’identité culturelle sénégalaise tout en s’appuyant sur l’audience mondiale de l’influenceur, dont le compte TikTok dépasse les 160 millions d’abonnés.

Cette démarche fait suite à une convention de partenariat signée vendredi 27 mars 2026 à Dakar entre Khaby Lame et le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. L’accord, conclu à titre bénévole, mandate l’influenceur pour valoriser l’image du Sénégal et ses initiatives sur la scène internationale.

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Trois pôles urbains pour accueillir 2 700 athlètes

Les JOJ de Dakar 2026 se dérouleront dans trois pôles géographiques distincts : Dakar, Diamniadio et Saly. Quelque 2 700 jeunes athlètes sont attendus pour concourir dans une vingtaine de disciplines, combinant sports traditionnels et formats récents retenus par le mouvement olympique.

Premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain, l’édition dakaroise est prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, selon le calendrier établi par le Comité International Olympique.