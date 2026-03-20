Sénégal : la Fédération de football s’explique sur le maillot à une étoile

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié un communiqué vendredi 20 mars 2026, pour clarifier la polémique née de la présentation des nouveaux maillots de l’équipe nationale, qui arborent une seule étoile malgré le sacre sportif des Lions à la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025. Cette diffusion intervient alors que la décision de la Confédération africaine de football (CAF) attribuant le titre au Maroc continue de susciter une vive incompréhension chez les supporters.

La FSF rappelle que « la fabrication des maillots avait été lancée en août 2025, avant la dernière édition de la CAN, par l’équipementier Puma, et que les contraintes de production ne permettaient pas d’interrompre le processus après le tournoi ». La Fédération indique que des maillots intégrant une deuxième étoile sont « actuellement en cours de production et qu’ils devraient être disponibles à partir de septembre 2026. La FSF présente ses excuses pour toute confusion liée à cette situation et remercie les supporters pour leur engagement ».

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Une seule étoile malgré le sacre… et un titre contesté

La publication des nouveaux maillots avec une étoile seulement a ravivé une controverse plus large autour du statut du sacre sénégalais à la CAN 2025. Sur le terrain, les Lions de la Téranga avaient remporté la finale face à l’équipe hôte du Maroc, dans un match disputé le 18 janvier 2026 à Rabat, avec un score initialement acquis de 1‑0 après prolongation.

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Cependant, la CAF a inversé officiellement le résultat le 17 mars 2026, après un appel de la Fédération royale marocaine de football, au motif que l’équipe sénégalaise avait quitté temporairement le terrain en protestation contre une décision arbitrale, ce qui, selon les règlements, constitue une infraction entraînant la perte du match sur forfait 3‑0. La décision a eu pour effet d’attribuer le titre de champion d’Afrique au Maroc.

Cette attribution administrative du trophée, alors que la victoire avait été célébrée sur le terrain et dans les rues de Dakar, alimente l’inquiétude et l’incompréhension des supporters sénégalais. La révision postérieure du résultat a été vivement critiquée dans le pays, et des démarches juridiques auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) sont envisagées par la FSF pour contester la décision.

Réactions et conséquences pratiques

La polémique autour de l’étoile unique montre les conséquences d’une décision administrative tardive sur des éléments symboliques du football. Le choix des symboles sur les maillots — ici une seule étoile — est perçu par de nombreux supporters comme une négation du sacre célébré par les Sénégalais, même si les autorités sportives expliquent qu’il s’agit d’une contrainte de production.

Au delà de l’aspect vestimentaire, la controverse a généré des réactions plus larges dans le pays, y compris de responsables politiques et de supporteurs qui dénoncent ce qu’ils considèrent comme une décision injuste prise après coup. Certains acteurs sportifs et partis politiques ont appelé à une réévaluation des règles applicables aux matchs interrompus, arguant que la décision de la CAF porte atteinte à la crédibilité du football africain.

Maillots à deux étoiles prévus avant la prochaine échéance

La FSF confirme que les nouveaux maillots comportant une deuxième étoile — symbole du deuxième titre continental remporté par l’équipe sur le terrain — seront mis à disposition des clubs et supporters à partir de septembre 2026. Cette échéance constitue une étape pour apaiser les critiques autour de l’identification visuelle de l’équipe nationale et répondre à l’attachement des supporters à leurs symboles.

La réaction de la Fédération sénégalaise intervient alors que le débat autour de la décision de la CAF reste intense, avec des implications qui dépassent le terrain pour interroger le lien entre résultats sportifs et décisions administratives post‑compétition.