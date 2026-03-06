Sénégal : Le MODAP marche à Dakar en soutien à la loi sur les actes contre nature

Le Mouvement des « Doomu Daara Patriotes » (MODAP) a organisé ce vendredi une marche pacifique à Dakar pour exprimer son soutien au projet de loi visant à durcir les sanctions relatives aux actes contre nature. La mobilisation a débuté à la Grande mosquée de Dakar avant de se diriger vers la Place de la Nation, selon les organisateurs. Les participants ont indiqué vouloir manifester leur appui au Premier ministre Ousmane Sonko, également président du parti Pastef, à la suite de ses prises de position sur la réforme envisagée du Code pénal.

Une mobilisation en appui au projet de réforme

Le MODAP, qui se présente comme un mouvement engagé autour de valeurs religieuses et sociales, a initié cette manifestation pour soutenir l’initiative législative évoquée par les autorités gouvernementales. Les organisateurs affirment que leur démarche vise à accompagner les positions exprimées par le chef du gouvernement sur la question.

Selon les responsables du mouvement, cette mobilisation entend également rappeler leur attachement aux principes qu’ils estiment devoir être protégés par la législation nationale. La marche s’est déroulée sous la forme d’un rassemblement pacifique reliant la Grande mosquée de Dakar à la Place de la Nation.

Les organisateurs ont présenté cette initiative comme un signal adressé aux autorités publiques afin d’encourager l’aboutissement du processus législatif en discussion.

Un cadre juridique déjà prévu dans la législation sénégalaise

Le Code pénal sénégalais comporte déjà des dispositions relatives aux actes contre nature. L’article 319 de ce texte prévoit des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables de tels actes.

Toute modification de ces dispositions nécessiterait l’adoption d’une loi par l’Assemblée nationale. Dans le système institutionnel sénégalais, les projets de loi sont d’abord examinés en commission parlementaire avant d’être soumis au vote des députés en séance plénière.

Les discussions autour d’une éventuelle réforme devraient donc se poursuivre dans les prochaines étapes du processus législatif, qui implique à la fois le gouvernement et le Parlement.