Sénégal : Prize Money et médailles de la finale, le Maroc débouté selon les avocats de la FSF

Les avocats mandatés par la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont tenu une conférence de presse exceptionnelle à Paris pour détailler le contenu du premier communiqué du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) relatif à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Me Seydou Diagne, Me Juan de Dios, Me Yvan Henzer, Me Serge Vittoz, le Bâtonnier Aly Fall et Me Moussa Sarr ont apporté des précisions sur les demandes formulées par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et sur leur sort en procédure.

Quatre demandes marocaines, deux rejetées

Selon les avocats de la FSF, la FRMF avait soumis quatre requêtes distinctes, tant en première instance qu’en appel : le retrait du Sénégal du terrain, l’attribution du match sur tapis vert, le retrait du titre de champion d’Afrique à l’équipe sénégalaise, et la restitution des médailles ainsi que du prize money au profit du Maroc.

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Les deux premières demandes ont abouti : la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé le 17 mars 2026 la défaite du Sénégal par forfait, attribuant la victoire au Maroc sur le score de 3-0. En revanche, les demandes portant sur le retrait du titre, des médailles et des primes auraient été rejetées, selon les déclarations du pool d’avocats. « Ces deux derniers points ont été rejetés », ont-ils affirmé lors de la conférence de presse.

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L’appel de la FSF enregistré au TAS

Le 25 mars 2026, la FSF a déposé un appel formel auprès du TAS contre la CAF et la FRMF, contestant la décision du 17 mars. La procédure est désormais en cours d’instruction devant la juridiction arbitrale internationale basée à Lausanne, qui n’a pas encore rendu de décision sur le fond.

Le TAS statue en appel selon ses propres règles de procédure, qui prévoient la possibilité pour les parties de solliciter des mesures provisoires dans l’attente de l’arrêt définitif. Aucune mesure de ce type n’a été annoncée publiquement à ce stade par la FSF ou ses représentants légaux.

La décision finale du TAS constituera l’étape déterminante pour l’issue de ce dossier, dont le calendrier d’instruction reste à établir par la juridiction.