Sénégal : Trois militaires tués dans une explosion en Casamance

Trois militaires sénégalais ont perdu la vie mardi 17 mars 2026 à la suite d’une explosion accidentelle survenue dans le Nord Sindian, en zone militaire n°5. L’annonce a été faite par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), qui précise que l’incident s’est produit au cours d’une opération de destruction de champs de chanvre indien. L’explosion est intervenue tôt dans la matinée lors d’une intervention menée par des unités engagées dans cette zone située à proximité de la frontière gambienne. Trois autres soldats ont été blessés et évacués vers des structures sanitaires où ils ont été pris en charge.

Une opération en cours depuis plusieurs jours

Les faits se déroulent dans le cadre d’une série d’actions militaires lancées depuis plus d’une semaine pour éradiquer les cultures illicites de chanvre indien dans cette partie du sud du pays. Ces opérations ciblent des plantations installées dans des zones difficiles d’accès et parfois protégées par des groupes armés.

La DIRPA indique que plusieurs individus impliqués dans ces activités ont déjà été neutralisés au cours des interventions récentes. Ces groupes sont décrits comme une source d’insécurité pour les populations locales, en raison de leurs activités liées à la production et au trafic de stupéfiants.

Publicité

Le Nord Sindian, situé dans la région de Ziguinchor, reste une zone sensible marquée par la présence résiduelle de bandes armées. Cette situation impose régulièrement des opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité.

Poursuite des opérations militaires

Malgré cet accident, les forces armées sénégalaises maintiennent leur dispositif dans la zone. Les opérations se poursuivent avec pour objectifs de localiser et neutraliser les éléments armés, démanteler les cultures illicites et assurer la sécurité des habitants.

Dans son communiqué, la DIRPA souligne que « les unités poursuivent résolument les opérations dans la zone », confirmant la volonté des autorités militaires de continuer les actions engagées.

Au Sénégal, la culture, la détention et le trafic de chanvre indien sont interdits par la législation en vigueur, notamment par la loi n°97-18 du 1er décembre 1997 relative aux stupéfiants. Cette réglementation prévoit des sanctions pénales pour les contrevenants, allant de peines d’emprisonnement à des amendes.

Une zone sous surveillance sécuritaire renforcée

Les opérations menées dans le sud du pays s’inscrivent dans un dispositif plus large de sécurisation des zones frontalières, en particulier celles exposées aux trafics et à la circulation de groupes armés. La proximité avec la Gambie renforce les enjeux liés au contrôle du territoire et à la lutte contre les activités illicites transfrontalières.

Les autorités militaires n’ont pas communiqué à ce stade sur les circonstances précises de l’explosion ni sur l’origine de l’engin en cause. Une enquête interne pourrait permettre d’établir les responsabilités et les conditions exactes de l’accident.

Les opérations en cours devraient se poursuivre dans les prochains jours dans la zone militaire n°5, avec un maintien du dispositif engagé par les forces armées.