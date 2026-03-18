Sénégal : un détenu évadé de France arrêté à son arrivée dans le pays

Un détenu du centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), évadé vendredi 14 mars lors d’une sortie culturelle à Paris, a été arrêté à son arrivée au Sénégal, selon une source proche du dossier. Né en 2001, l’homme purgeait une peine pour vol par effraction et trafic de stupéfiants, et n’était pas libérable avant 2028.

Une fuite dans le métro parisien

L’évasion s’est produite vers 14h30 à la station Auber, nœud de correspondance entre le RER A et plusieurs lignes de métro au cœur de Paris. Le détenu faisait partie d’un groupe de trois personnes incarcérées conduites au musée du Louvre, sous la responsabilité de six personnels de l’administration pénitentiaire. Profitant de la sortie du RER A, il a pris la direction de la ligne 7 du métro avant que les agents ne puissent intervenir. Le parquet de Nanterre a ouvert dès le lendemain une enquête pour « évasion d’un détenu en permission de sortie », confiée à la direction territoriale de la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

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Une extradition en cours

Interpellé à son arrivée sur le territoire sénégalais, le fuyard va certainement être extradé en France après les formalités d’usage. Cette procédure, encadrée par les conventions bilatérales entre la France et le Sénégal, permet de maintenir une personne en détention dans le pays d’arrestation dans l’attente de son transfert vers l’État requérant. La remise effective aux autorités françaises dépendra du délai d’instruction de la demande d’extradition formelle, dont le calendrier n’a pas été précisé.