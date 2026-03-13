Steeve Kango la pépite de l'Olympique lyonnais, vise la sélection algérienne

Jeudi soir, Steeve Kango, 19 ans, a été l’homme du match lors de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et le Celta Vigo, disputant ses premières minutes professionnelles avec assurance sur le flanc droit.

Le jeune latéral a intégré l’académie lyonnaise en 2021. Il possède trois nationalités sportives : française, algérienne et centrafricaine. Déjà passé par l’équipe U17 algérienne, il pourrait potentiellement renforcer la sélection algérienne si les contacts se concrétisent.

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Une politique ciblée pour les binationaux

L’Algérie développe depuis plusieurs années une stratégie active pour détecter et attirer les joueurs binationaux. Le staff fédéral identifie tôt les jeunes talents européens, les contacte directement et les intègre dans des stages ou compétitions U17 à U23. Cette politique cherche à sécuriser des profils prometteurs avant que d’autres nations ne les convoitent, valorisant aussi le lien familial et culturel.

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Kango, profil moderne et polyvalent

Kango combine solidité défensive et capacité à participer au jeu offensif. Jeudi soir, il a réalisé une prestation XXL, démontrant une maturité rare pour un joueur n’ayant jamais joué en pro. Son adaptabilité dans un système en 5-3-2 et son leadership en réserve renforcent son potentiel pour un rôle international.

Perspectives pour la sélection algérienne

Si Kango confirme ses performances avec Lyon, il pourrait être considéré par le staff de la Fédération algérienne de football pour intégrer progressivement l’équipe A. Aucune convocation n’est officiellement annoncée, mais sa polyvalence et son expérience européenne pourraient en faire un candidat sérieux pour les échéances continentales ou les qualifications internationales à venir.