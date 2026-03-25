Terrorisme : Le Maroc démantèle une cellule en coordination avec l'Espagne

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, mercredi 25 mars, à l’arrestation d’un membre d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation État islamique au Maroc, dans le cadre d’une opération conduite simultanément avec les autorités espagnoles. Au total, trois individus ont été interpellés : l’un à Chtouka Ait Baha, au sud du Maroc, et deux autres à Almeria, en Espagne, par le Commissariat général de l’information (CGI) de la Police nationale espagnole.

Trois arrestations simultanées sur deux territoires

Selon le communiqué du BCIJ, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), les trois mis en cause s’activaient conjointement au Maroc et en Espagne. Les investigations ont établi qu’ils avaient prêté allégeance à l’État islamique et s’employaient à diffuser une propagande extrémiste à des fins de recrutement. Faute de pouvoir rejoindre les zones de combat du groupe jihadiste dans la région du Sahel, ils se seraient montrés disposés à perpétrer des attentats sur place, toujours selon le BCIJ.

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Une coopération maroco-espagnole structurée sur le long terme

Cette opération conjointe s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat sécuritaire établi entre Rabat et Madrid. Le Maroc figure parmi les pays les plus actifs dans la lutte antiterroriste en Afrique du Nord : depuis 2002, le BCIJ a démantelé plusieurs centaines de cellules liées à des organisations jihadistes, selon les données publiées par la DGST. L’Espagne, pays frontalier par les enclaves de Ceuta et Melilla, constitue l’un des partenaires privilégiés du dispositif marocain de surveillance des filières d’embrigadement.

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Les trois suspects sont placés en garde à vue. La suite de la procédure judiciaire relève, pour le volet marocain, du parquet compétent en matière de terrorisme, et pour le volet espagnol, de l’Audiencia Nacional, juridiction compétente pour les affaires de terrorisme en Espagne.