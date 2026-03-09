TOGO : Décès d’une vingtaine de Béninois dans un accident

Un grave accident de la route a fait au moins vingt morts et plusieurs dizaines de blessés dimanche 8 mars 2026 dans la région de Kara, au nord du Togo. Les victimes, pour la plupart originaires de la commune de Copargo au Bénin, revenaient d’une cérémonie funéraire lorsqu’un camion transportant la délégation a été impliqué dans un accident sur un axe montagneux.

Selon des informations rapportées par le quotidien de service public La Nation, le drame s’est produit dans l’après-midi sur une route escarpée de la commune de Kozah 1, un secteur routier connu localement sous l’appellation de « route des montagnes ». Le bilan provisoire fait état d’une vingtaine de décès et d’environ cinquante-huit blessés, dont plusieurs dans un état grave.

Une délégation venue soutenir une famille endeuillée

Les victimes appartenaient en grande majorité à la localité de Kpandri, rattachée au village administratif de Kataban, dans l’arrondissement de Singré à Copargo. Elles avaient quitté leur village la veille pour se rendre à Kara afin d’assister aux obsèques d’un parent dont la belle-famille réside dans cette région togolaise.

Dans plusieurs localités rurales du nord du Bénin, les cérémonies funéraires donnent lieu à des déplacements collectifs pour soutenir les familles concernées. La délégation avait ainsi loué un camion afin de transporter les participants vers le lieu des obsèques. L’objectif était d’accompagner et d’exprimer la solidarité de la communauté envers la famille endeuillée.

D’après les informations recueillies par La Nation, un tricycle avait également été utilisé pour transporter un bœuf destiné à la cérémonie. Au moment du retour, une partie des participants aurait pris place à bord de cet engin à trois roues, qui circulait devant le camion.

Une défaillance technique à l’origine de la collision

Les premiers éléments disponibles indiquent qu’un problème mécanique serait survenu sur le camion lors du trajet retour. L’éclatement d’un pneu serait intervenu alors que le véhicule circulait sur une portion de route située en altitude. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle du camion. Dans sa trajectoire, le véhicule aurait percuté l’arrière du tricycle qui transportait plusieurs passagers. La violence de l’impact a provoqué de nombreuses victimes sur place.

Le village d’origine des passagers a été alerté du drame aux alentours de 16 heures par des appels téléphoniques provenant de Kara. Les informations ont confirmé la survenue d’un accident impliquant le camion et le tricycle. Seuls les membres de la délégation qui avaient choisi d’effectuer le déplacement à moto auraient échappé à l’accident. Les services de secours togolais sont intervenus pour évacuer les blessés vers différentes structures sanitaires de la région de Kara. Les victimes ont été admises pour des soins intensifs, selon les informations relayées par La Nation. Le bilan pourrait évoluer en raison de la gravité de certaines blessures. Les autorités togolaises ont également ouvert une enquête afin d’établir avec précision les circonstances de l’accident.