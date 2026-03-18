Tourisme après le trophée : la CAN a-t-elle renforcé la marque du Maroc, les arrivées touristiques et les recettes en devises ? - Said Addi 

Lorsque le sport rencontre l’économie, l’effet dépasse souvent le cadre des stades. Le succès du Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations a agi comme un accélérateur de visibilité internationale. Mais au-delà de l’euphorie nationale, une question centrale se pose : ce succès s’est-il traduit par un véritable dividende touristique, en image de marque, en arrivées et en recettes en devises ?

Dans un monde où la compétition entre destinations touristiques s’intensifie, chaque site emblématique, chaque image diffusée à l’international et chaque récit national contribuent à façonner la perception globale d’un pays. L’expérience vécue par les visiteurs, les supporters et les partenaires économiques devient alors un facteur déterminant pour renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires et des clients internationaux.

1) Une marque pays renforcée, au-delà du football

Le Maroc bénéficiait déjà d’un capital d’attractivité solide, reposant sur sa culture, sa gastronomie, ses infrastructures et sa stabilité régionale. La CAN a toutefois offert un moment narratif puissant : un pays organisé, hospitalier, capable d’accueillir et de performer au plus haut niveau africain.

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Les retombées médiatiques, retransmissions, réseaux sociaux et reportages, ont amplifié cette perception, touchant des marchés africains en forte croissance et rappelant au public européen et du Moyen-Orient la modernité du Royaume. Dans une région où les dynamiques économiques, qu’il s’agisse des marchés de l’énergie, du négoce d’énergie ou de l’innovation portée par les startups, façonnent l’image des nations, la visibilité sportive agit comme un levier complémentaire.

Pour les entreprises, les organisations internationales et les leaders de l’industrie, cette projection médiatique renforce la confiance dans la capacité du pays à accueillir des événements majeurs et à accompagner les évolutions des marchés dans plusieurs secteurs.

Résultat : une marque Maroc plus contemporaine, plus connectée aux dynamiques régionales et internationales.

2) Arrivées touristiques : un effet d’entraînement mesurable

L’expérience internationale montre que les grands succès sportifs ne déclenchent pas toujours un boom immédiat, mais créent un effet d’entraînement sur 6 à 18 mois. Dans le cas marocain, plusieurs signaux sont positifs.

La hausse de la demande régionale, notamment depuis l’Afrique de l’Ouest et Centrale mais aussi depuis certains marchés du Moyen-Orient comme Dubaï, illustre la manière dont les événements sportifs peuvent renforcer les relations économiques et culturelles entre pays.

Dans ce contexte, le tourisme devient une part d’un écosystème plus large où se croisent commerce, investissements et partenariats entre entreprises, parties prenantes et institutions. Les villes hôtes ont ainsi bénéficié d’une visibilité accrue, tandis que les services liés à l’hôtellerie, aux transports et aux expériences culturelles ont enregistré une dynamique de croissance.

Par ailleurs, le renforcement des connexions aériennes facilite la transformation de l’intérêt en voyages réels. Pour les investisseurs et les partenaires du secteur touristique, ces évolutions représentent une opportunité stratégique pour développer de nouvelles offres et renforcer la valeur de la destination.

3) Recettes en devises : qualité plutôt que volume

L’impact le plus durable se situe souvent dans la valeur par visiteur. La CAN a attiré des profils à plus forte propension de dépense, qu’il s’agisse d’hospitalité premium, d’expériences culturelles ou de restauration.

Dans de nombreux marchés internationaux, qu’il s’agisse du tourisme, du négoce international ou d’autres secteurs de l’économie mondiale, la question n’est pas seulement celle du volume mais celle de la qualité des flux économiques. Les stratégies touristiques cherchent ainsi à attirer des visiteurs à forte contribution économique.

Pour les leaders du secteur et les organisations publiques comme privées, cette approche repose sur un concept central : transformer l’attractivité culturelle et sportive en valeur durable pour l’économie nationale.

4) Les conditions de la durabilité

Pour transformer l’essai, plusieurs leviers apparaissent essentiels.

Le premier concerne la capacité à prolonger le récit positif généré par l’événement. Les campagnes de communication, les contenus immersifs et les partenariats internationaux permettent de maintenir l’attention des marchés et de renforcer l’image du pays.

Le deuxième levier repose sur la qualité de l’approche institutionnelle et sur la coordination entre parties prenantes, entreprises, organisations touristiques et autorités publiques. Les décisions stratégiques prises aujourd’hui détermineront la capacité du Maroc à consolider sa position dans le paysage touristique régional.

Enfin, la durabilité dépend également du capital humain. L’expérience dans l’accueil international, le développement des rôles professionnels dans l’hôtellerie et la formation des talents contribuent à renforcer le leadership du pays dans le secteur touristique.

Cette dynamique s’inscrit dans un cadre plus large où le Maroc, comme d’autres pays du sud mondial ou du Moyen-Orient, cherche à renforcer sa résilience économique face aux transformations des marchés internationaux et aux nouveaux enjeux de développement.

Conclusion

La CAN n’est pas une baguette magique, mais un catalyseur. Pour le Maroc, elle a renforcé l’image du pays, soutenu les arrivées touristiques, surtout régionales, et amélioré la qualité des recettes touristiques.

Dans un environnement international marqué par la concurrence entre destinations, la capacité à transformer un succès sportif en avantage économique durable repose sur la cohérence des stratégies, la solidité des relations entre partenaires et clients, ainsi que sur la confiance des investisseurs dans l’avenir du secteur.

Le véritable défi consiste désormais à transformer cet élan en trajectoire durable pour le tourisme marocain et pour la projection internationale du Royaume.

Said Addi possède plus de 18 ans d’expérience dans l’industrie mondiale du trading de matières premières. Après avoir travaillé dans des hubs majeurs tels que Londres et Singapour, il est aujourd’hui basé à Dubaï, où il occupe le poste de Global Head of Fuel Oil chez E3 Energy. Il a occupé des fonctions de direction au sein d’organisations de premier plan telles que Shell Trading et Gunvor Middle East DMCC (filiale du groupe Gunvor), et conseille les équipes de direction sur les évolutions stratégiques des marchés.