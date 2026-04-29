Bénin : la FCBE acte la démission de Paul Hounkpè

Le Bureau politique de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a annoncé, mercredi 29 avril 2026 à Abomey-Calavi, avoir pris acte de la démission de son secrétaire exécutif national, intervenue la veille. Réuni en session extraordinaire, l’organe dirigeant du parti indique renvoyer l’examen de cette décision au Conseil national prévu le 9 mai 2026.

Dans un communiqué officiel, la direction politique fait état d’une démission reçue « sans justification pertinente », survenue à un moment jugé déterminant pour la formation politique. Le Bureau politique appelle les militants au calme dans l’attente de cette échéance interne.

Une démission renvoyée au Conseil national

Le texte signé par le premier secrétaire exécutif national adjoint chargé de l’intérim précise que la question sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil national déjà programmé. Cette instance devrait définir de nouvelles orientations pour le parti à l’issue de la présidentielle d’avril 2026. Le Bureau politique ne détaille pas les motifs de la démission, mais souligne son caractère inattendu au regard du rôle joué récemment par le responsable concerné dans la vie du parti.

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Le retrait annoncé de Paul Hounkpè

Dans le même contexte, Paul Hounkpè, candidat de la FCBE à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a notifié son retrait du parti. Dans une correspondance adressée à la direction, il évoque plus de six années d’engagement et indique vouloir prendre du recul pour évaluer son rôle futur.

« J’ai décidé de me retirer afin de réfléchir par rapport à ce à quoi je serai utile au groupe et à la nation », écrit-il. Cette décision intervient quelques jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin par la Cour constitutionnelle du Bénin, le 23 avril 2026 à Cotonou. La juridiction a confirmé l’élection de Romuald Wadagni pour un mandat de sept ans.

Des résultats électoraux largement déséquilibrés

Selon les chiffres publiés par la Cour constitutionnelle, le ticket formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata a obtenu 94,27 % des suffrages exprimés. Le duo de la FCBE, composé de Paul Hounkpè et de Rock Hounwanou, a recueilli 5,73 % des voix. Le taux de participation a été fixé à 63,55 % par la juridiction.

Ces résultats placent la FCBE dans une phase de réorganisation interne, alors que le parti doit redéfinir sa stratégie après cette échéance électorale. Le Conseil national du 9 mai 2026 devra trancher sur la démission du secrétaire exécutif national et préciser les orientations futures de la formation politique.