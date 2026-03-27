Transformation de l'économie bleue au Bénin : Ernest Tindo lance un ouvrage de référence 

Le livre d’Ernest Tindo, consacré à l’économie bleue au Bénin, a été officiellement lancé le jeudi 26 mars 2026 à Cotonou, en présence d’acteurs institutionnels, techniques et économiques. Préfacé par Adidjatou Hassan et précédé d’un avant-propos du préfet maritime, le contre-amiral Fernand Maxime Ahoyo, l’ouvrage propose une analyse documentée des avancées et des défis du secteur entre 2016 et 2026.

Une approche pédagogique et illustrée

Cet ouvrage se distingue par une approche mêlant textes analytiques et illustrations. À travers ce choix éditorial, l’auteur entend rendre accessible une thématique souvent jugée technique, tout en retraçant visuellement les mutations du secteur au cours de la dernière décennie.

Intitulé « Économie bleue au Bénin : potentialités, fondements et perspectives d’une décennie de croissance bleue durable », le livre se veut, selon son auteur, « le fruit d’un engagement intellectuel, citoyen, mais aussi d’une immersion pratique dans les dynamiques maritimes, portuaires et aquatiques ».

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« Maritimiser les esprits »

Pour Ernest Tindo, l’objectif premier de cet ouvrage est de sensibiliser davantage les Béninois à l’importance stratégique de la mer et des ressources aquatiques.

« Le premier objectif de ce livre, c’est de maritimiser les esprits. Nous devons nous rappeler que notre pays est, par essence, un pays d’économie bleue », a-t-il indiqué.

L’auteur propose également une définition simplifiée du concept :

« L’économie bleue, c’est l’ensemble des activités qui se passent dans l’eau, autour de l’eau ou avec l’eau ».

Un état des lieux du secteur

Structuré en plusieurs chapitres, l’ouvrage s’ouvre sur une clarification des notions liées à l’économie bleue, avant de dresser un état des lieux du secteur au Bénin. L’auteur y analyse notamment les activités traditionnelles telles que la pêche, le transport maritime et fluvial, ainsi que les opérations portuaires.

Il met également en lumière l’émergence de nouveaux segments, parmi lesquels l’aquaculture, le tourisme balnéaire ou encore les énergies liées à l’eau.

Des données sur une décennie de transformations

L’un des apports majeurs du livre réside dans la présentation de données chiffrées illustrant les transformations opérées sous la gouvernance du président Patrice Talon entre 2016 et 2026.

Ernest Tindo évoque notamment les investissements réalisés dans la modernisation du port, le développement touristique et la gestion des ressources halieutiques. Il souligne également l’évolution progressive vers un modèle de hub logistique créateur de valeur.

Dans le domaine de la pêche, l’auteur note une augmentation significative de la production nationale.

Des défis encore présents

L’ouvrage n’occulte pas pour autant les défis persistants. L’auteur évoque notamment le déficit de production halieutique, la nécessité d’accélérer le développement de l’aquaculture, ainsi que les enjeux liés à la sécurité maritime et à la lutte contre la pêche illégale.

Des perspectives pour la prochaine décennie

Au-delà du diagnostic, le livre se projette vers l’avenir en esquissant des perspectives pour la prochaine décennie. Ernest Tindo insiste sur la nécessité de maintenir les investissements, de renforcer la gouvernance du secteur et de mieux valoriser le potentiel naturel du Bénin.

En réunissant analyses, données et illustrations, l’auteur propose ainsi un outil de compréhension et de réflexion destiné aussi bien aux décideurs qu’au grand public. Un ouvrage qui ambitionne, selon ses propres mots, de « porter un regard stratégique sur le présent et ouvrir des perspectives pour un Bénin durablement ancré dans son économie bleue ».