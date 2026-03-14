Ukraine : 460 drones et missiles russes interceptés sur 498 lancés du 13 au 14 mars

Les forces armées ukrainiennes ont repoussé dans la nuit de vendredi à samedi l’une des plus importantes offensives aériennes russes de l’année, neutralisant 460 vecteurs sur les 498 détectés par les unités de surveillance radar. La frappe combinée, lancée à partir de 18h00 (heure locale) le 13 mars, visait les infrastructures critiques du pays.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la salve comprenait 430 drones d’attaque — dont environ 250 de type Shahed — ainsi que 25 missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer Noire et la mer Caspienne, 24 missiles Kh-101 lancés depuis la région de Vologda, 13 missiles balistiques Iskander-M depuis la région de Briansk, 4 missiles air-sol guidés Kh-59/Kh-69, et 2 missiles anti-navires Zircon tirés depuis la Crimée.

La région de Kyiv, principale cible

Kyiv et ses environs ont concentré l’essentiel des impacts. La police régionale fait état de 4 morts et d’au moins 15 blessés. Des dommages ont été enregistrés sur des immeubles résidentiels, des entrepôts et des véhicules. Au total, 6 missiles et 28 drones ont atteint leurs objectifs, tandis que des débris sont retombés en 7 points distincts.

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La défense aérienne a détruit ou neutralisé électroniquement 460 vecteurs, soit un taux d’interception d’environ 92 %. Ce résultat fait suite aux livraisons européennes de missiles intercepteurs au cours des dernières semaines, qui avaient déjà permis d’atteindre des taux similaires lors de frappes précédentes.

Aucune revendication officielle de Moscou

Moscou n’a formulé aucune revendication officielle au moment de la publication de cet article. Le gouvernement ukrainien n’a pas encore communiqué sur d’éventuelles représailles.