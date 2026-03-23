Une photo de Cristiano Ronaldo et Georgina avec des objets luxueux fait jaser sur la toile

Une publication de Georgina Rodríguez, influenceuse et compagne du footballeur international portugais Cristiano Ronaldo, diffusée le 22 mars 2026 sur son compte Instagram, suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le cliché montre le couple dans un environnement luxueux, entouré d’objets de grande valeur.

Sur l’image, largement relayée en ligne, apparaissent également deux montres serties de diamants ainsi qu’une bague imposante portée par Georgina Rodríguez. Selon une vérification publiée par le média info.fr, certains internautes associent ces accessoires à des modèles de la marque Patek Philippe, tandis que le véhicule serait assimilé à une Bugatti Centodieci.

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Une publication qui alimente les spéculations

Le contenu a rapidement été repris par des internautes et certains sites, évoquant un montant global pouvant dépasser les 10 millions d’euros pour les éléments visibles sur la photo. Cette évaluation reposerait sur des approximations concernant la valeur de certains accessoires et du véhicule présent à l’image. Aucune déclaration du couple ni d’expertise indépendante n’a permis de confirmer ces chiffres. Les montants avancés reposent sur des comparaisons avec des modèles similaires ou des estimations issues de références du secteur du luxe. Dans ce contexte, la prudence reste de mise quant à l’interprétation de ces données.

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Un couple très suivi et habitué aux publications remarquées

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez figurent parmi les personnalités les plus suivies sur Instagram, avec des centaines de millions d’abonnés cumulés. Depuis plusieurs années, ils partagent régulièrement des moments de leur vie privée, souvent associés à un environnement marqué par le confort et le prestige. Leur visibilité contribue à amplifier la portée de chaque publication, transformant certaines images en sujets de discussion à grande échelle. Ce phénomène s’observe particulièrement lorsque des éléments perçus comme symboles de richesse apparaissent de manière explicite.

Des réactions contrastées en ligne

La photo continue de générer des commentaires, entre fascination et scepticisme. Certains internautes saluent le style de vie du couple, tandis que d’autres s’interrogent sur la véracité des montants évoqués. À ce stade, aucune précision officielle n’a été apportée concernant la valeur réelle des objets visibles sur le cliché, laissant place à des interprétations qui devraient continuer d’alimenter les échanges en ligne dans les prochains jours.