USA : 90 mois de prison pour un Nigérian condamné pour cyberfraude et blanchiment

Un ressortissant nigérian, James Junior Aliyu, a été condamné à 90 mois de prison aux États-Unis pour son implication dans un réseau de fraude électronique et de blanchiment d’argent. L’annonce a été faite samedi par le service américain de l’immigration et des douanes (ICE), qui a précisé que l’homme avait participé à des opérations de piratage visant des systèmes de messagerie d’entreprises.

Selon l’ICE, la peine prononcée vise des faits liés à un complot structuré autour du détournement de communications professionnelles dans le but de faciliter des transferts frauduleux. L’agence indique qu’Aliyu « purgera une peine de 90 mois pour son rôle dans un complot de fraude électronique et de blanchiment d’argent après avoir planifié de pirater des serveurs de messagerie d’entreprises » rapporte Punch Ng.

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Une enquête internationale et une extradition depuis l’Afrique du Sud

L’enquête ayant conduit à cette condamnation a mobilisé plusieurs services, notamment les équipes des enquêtes de sécurité intérieure de l’ICE basées dans le Maryland et en Afrique du Sud. L’agence américaine précise qu’Aliyu a été arrêté puis extradé depuis l’Afrique du Sud afin de répondre des charges retenues contre lui devant une juridiction américaine.

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Les autorités américaines indiquent également que cette affaire s’inscrit dans une série de poursuites liées à des réseaux organisés de fraude dite « Business Email Compromise » (BEC), consistant à infiltrer des messageries professionnelles pour manipuler des transactions financières.

Plaidoyer de culpabilité et sanctions financières

Des éléments issus d’un communiqué publié en août 2025 par le Département de la Justice des États-Unis précisent que James Junior Aliyu, âgé de 30 ans, avait reconnu sa participation à cette conspiration. Il était le dernier de trois accusés à plaider coupable dans ce dossier, tandis que huit autres personnes avaient déjà été jugées dans des procédures distinctes liées à la même affaire.

Outre la peine d’emprisonnement, les autorités américaines indiquent qu’il a été condamné à verser une amende de 1,2 million de dollars et à restituer environ 2,4 millions de dollars aux victimes. L’ICE ajoute qu’une mesure d’éloignement du territoire américain est prévue à l’issue de sa peine.

Les autorités judiciaires américaines poursuivent parallèlement leurs actions contre les réseaux de fraude électronique, avec plusieurs procédures en cours dans le district du Maryland, où ce type d’affaires est régulièrement instruit.