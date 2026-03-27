USA : dénoncée, une ex-prof arrêtée pour agression sexuelle sur mineur

Ashley A. Fisler, ancienne enseignante d’histoire-géographie de 36 ans, a été interpellée jeudi 26 mars 2026 dans le New Jersey. Le procureur du comté de Gloucester, Andrew B. Johns, l’accuse d’avoir entretenu une relation sexuelle illégale avec l’un de ses élèves en 2021 au sein de l’école intermédiaire Orchard Valley.

Huit chefs d’accusation criminels

L’enquête menée par les services du procureur a conduit à l’inculpation de la résidente de Washington Township pour six chefs d’agression sexuelle au premier degré. Le dossier judiciaire inclut également des poursuites pour mise en danger du bien-être d’un enfant et faute professionnelle officielle, deux chefs d’accusation relevant du deuxième degré. Selon les documents déposés par l’accusation, les agressions se seraient produites de manière répétée à l’intérieur du véhicule personnel de l’enseignante ainsi que dans sa propre salle de classe.

Les investigations techniques ont permis aux enquêteurs de saisir des messages textuels échangés entre Ashley Fisler et la victime. Ces communications numériques auraient confirmé la nature sexuelle et le caractère illégal de leurs interactions au moment des faits.

Publicité

Un signalement tardif de la victime

L’affaire a été portée à la connaissance des autorités au début de l’année 2026, lorsque la victime, devenue adulte, a déposé plainte auprès des services de police. Lors des faits reprochés en 2021, la victime était mineure et Ashley Fisler exerçait sous l’autorité du district scolaire de Washington Township. Le bureau du procureur précise que l’accusée avait cessé ses fonctions au sein de cet établissement avant son arrestation et n’occupe plus aucun poste dans le secteur éducatif à ce jour.

En vertu de la loi du New Jersey, l’agression sexuelle au premier degré est passible d’une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Le « No Early Release Act » s’applique généralement à ce type de crime, imposant aux condamnés de purger au moins 85 % de leur peine avant toute possibilité de libération conditionnelle. Ashley Fisler est actuellement détenue dans l’attente de son audience de mise en accusation devant la Cour supérieure du comté de Gloucester, où le calendrier des procédures préliminaires sera établi.