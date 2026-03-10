USA : Donald Trump impose ses chaussures Oxford Florsheim à ses collaborateurs

À la Maison-Blanche, plusieurs membres du gouvernement américain se sont vu offrir des chaussures Oxford de la marque Florsheim par le président Donald Trump, selon des informations relayées par la presse américaine.

Le vice-président J. D. Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, ou encore le ministre de la Défense Pete Hegseth figureraient parmi les responsables ayant reçu ces chaussures formelles. L’information a été rapportée par le <a href= »https://www.wsj.com »>Wall Street Journal</a>, qui décrit une habitude vestimentaire devenue presque obligatoire dans l’entourage présidentiel.

Les Oxford Florsheim, un classique vieux de plus d’un siècle

Les chaussures Oxford shoes font partie des modèles les plus classiques de la mode masculine. Leur origine remonte au XIXᵉ siècle dans les milieux universitaires britanniques, notamment autour de l’University of Oxford.

La marque Florsheim est créée en 1892 à Chicago par Milton S. Florsheim. L’entreprise américaine s’impose rapidement dans les chaussures de ville haut de gamme pour hommes.

Au XXᵉ siècle, les Oxford Florsheim deviennent un standard dans les milieux d’affaires et politiques américains. D’après les informations présentes sur le site de la marque, https://www.florsheim.com/shop/about, ces chaussures en cuir noir restent associées à l’uniforme classique des dirigeants : costume sombre, chemise blanche et cravate.

Une habitude devenue presque une règle à la Maison-Blanche

L’épisode aurait commencé lors d’une réunion dans le bureau ovale. Donald Trump aurait critiqué les chaussures portées par les équipes de J.D. Vance et Marco Rubio avant de commander plusieurs paires dans un catalogue de la marque.

Selon le *Wall Street Journal*, le président américain irait jusqu’à deviner la pointure de certains collaborateurs pour leur offrir ces chaussures, vendues environ 145 dollars. Une employée de la Maison-Blanche citée par le journal résume l’atmosphère : « Tous les hommes en ont, et tout le monde a peur de ne pas en porter. » Des personnalités extérieures au cabinet auraient également reçu ces chaussures.

Un détail vestimentaire devenu marqueur politique

Le président américain, connu pour son style codifié, porte lui-même régulièrement ce modèle d’Oxford. Certains observateurs estiment que ce choix reflète aussi une préférence pour une marque historique américaine. D’après le *Wall Street Journal*, cette habitude pourrait continuer tant que Donald Trump restera à la Maison-Blanche, même si aucune règle officielle de protocole vestimentaire n’a été annoncée publiquement par l’administration américaine.