USA : la côte de popularité de Trump dégringole une nouvelle fois

Donald Trump, de moins en moins populaire. Selon une enquête YouGov réalisée pour The Economist entre le 27 février et le 2 mars auprès de 1 515 personnes, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche recueillerait 38% d’opinions favorables aux USA contre 59% d’opinions défavorables. Une mauvaise nouvelle à quelques mois des élections de mi-mandats.

Cette nouvelle, Donald Trump s’en serait bien passé. En effet, le président américain, qui a engagé une guerre en Iran, n’aurait jamais été aussi peu populaire auprès des Américains. Dans le détail, 51% des sondés déclarent désapprouver fortement son action. Le conflit iranien y joue beaucoup, la base MAGA ne comprenant pas vraiment pourquoi le chef de l’État a décidé d’y ouvrir un front alors même qu’il n’a cessé de répéter qu’il ne se concentrerait que sur son pays.

Trump, de moins en moins soutenu aux États-Unis

Chez les électeurs indépendants, la dynamique est encore plus défavorable. Seuls 26% approuvent sa politique, contre 69% qui la désapprouvent. Cet avis est appuyé par un autre sondage, réalisé cette fois-ci par CNN. D’après le média américain, le soutien des indépendants aurait chuté de près de 15 points en l’espace d’un an (février 2025 – février 2026).

Les élections de mi-mandat approchent à grands pas. Celles-ci sont prévues pour le 3 novembre prochain. Elles pourraient participer à totalement redessiner le paysage politique aux USA. Si les Républicains venaient à se faire battre (ce que semblent indiquer la plupart des sondages), alors Donald Trump pourrait perdre la majorité de la Chambre des Représentants et du Sénat, entravant ainsi son action politique.

Des élections de mi-mandat qui pourraient tout changer

Les sondages autour de la cote de popularité de Donald Trump ne sont pas aussi catastrophiques qu’ils en ont l’air. Selon le Washington Post, « le clan démocrate n’a toujours pas réussi à convaincre qu’il avait de meilleures idées ou politiques à proposer« . Ses élus sont également perçus comme étant déconnectés des besoins et préoccupations réelles des Américains.