USA: le coût faramineux des parties de golf de Trump révélé

Le 28 mars 2026, le média américain du HuffPost US a dévoilé que les parties de golf du président américain Donald Trump auraient d’ores et déjà coûté 101,2 millions de dollars de dépenses publiques aux contribuables américains. Les coûts associés au transport et à la sécurité expliqueraient en partie cette somme astronomique.

Selon les données du HuffPost US, le président américain aurait passé 110 jours sur des parcours, soit plus d’un jour sur quatre. Problème, ces parties de golf impliquent l’utilisation d’éléments de transport, comme Air Force One, un Boeing 747 spécialement aménagé, ainsi que la mobilisation d’avions militaires et de dispositifs de protection renforcés, maritimes notamment.

56 sessions de golf, aux USA et à l’étranger pour le président Trump

Plus spécifiquement, chaque déplacement du président américain pour aller jouer au golf coûte, en moyenne, 3 millions de dollars. Sur les 56 parties jouées depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump est parti jouer 24 fois à Mar-a-Lago en Floride. Il se rend aussi, assez régulièrement, à Doral ou à Bedminster, dans le New Jersey. Trump s’est même rendu en Écosse pour y jouer à Aberdeen, d’où il a inauguré un nouveau parcours.

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Pour beaucoup, ces fonds sont extrêmement mal dépensés. En effet, organisations, associations et citoyens estiment que l’utilisation de fonds publics pour des activités privées nécessite une surveillance accrue. Une polémique à laquelle la Maison-Blanche refuse de céder, expliquant que Donald Trump et ses équipes profitent, au cours de ces périodes, de “temps exécutif”.

La dette US explose, les dépenses Trump frustrent

Pour beaucoup, le président américain semble d’ailleurs exagérer. Lui qui critiquait le président Obama pour ses habitudes, joue aujourd’hui davantage, en plus de coûter beaucoup plus cher au contribuable américain. D’ici à 2028, la facture pourrait d’ailleurs exploser, laissant ainsi entrevoir un énorme trou dans la caisse alors que la dette américaine ne cesse de se creuser, à 38 769 milliards de dollars.