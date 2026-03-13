USA: un escroc ghanéen plaide coupable pour une escroquerie de 10 millions $

Derrick Van Yeboah, 40 ans, a avoué le 13 mars 2026 devant un tribunal fédéral de New York sa participation à un complot de fraude en ligne. Membre d’un réseau criminel basé au Ghana, il a escroqué plus de 10 millions de dollars à ses victimes à travers des arnaques sentimentales depuis l’étranger.

Van Yeboah exploite la confiance de ses victimes

D’après les documents d’accusation, Van Yeboah créait de faux profils sur des sites de rencontre et nouait des relations en ligne avec ses victimes, souvent des hommes et des femmes âgés. Une fois leur confiance acquise, il les manipulait pour obtenir de l’argent ou pour blanchir les fonds d’autres victimes. Le procureur fédéral Jay Clayton a déclaré : « Personne ne mérite que sa vulnérabilité soit exploitée par la fraude et le vol. » En tout, il a dérobé 10 149 429 dollars à ses victimes via des arnaques amoureuses orchestrées depuis l’étranger. Lire le communiqué du parquet fédéral du district sud de New York

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Un réseau qui a pillé 100 millions de dollars

Le réseau criminel auquel Van Yeboah appartenait ne se limitait pas aux arnaques amoureuses. Ses membres utilisaient également des courriels frauduleux ciblant des entreprises pour les inciter à transférer des fonds. Au total, le complot a dérobé et blanchi plus de 100 millions de dollars auprès de nombreuses victimes américaines, avant de rapatrier l’argent en Afrique de l’Ouest.

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Le Federal Bureau of Investigation et les autorités ghanéennes ont coopéré pour démanteler ce réseau. Van Yeboah devra restituer l’intégralité des sommes volées et encourt une peine maximale de 20 ans de prison. Sa condamnation est prévue le 3 juin 2026 devant le juge Arun Subramanian.