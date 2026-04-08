76 000 $ de pourboire : la générosité d'un livreur de pizza déclenche un élan de solidarité inattendu (vidéo)

Dan Simpson, livreur chez Domino’s à Boise dans l’Idaho, a reçu plus de 76 000 dollars de dons après qu’une vidéo de sa livraison du 27 mars a été vue 2,6 millions de fois sur TikTok. À 68 ans et à quelques semaines de la retraite, cet homme qui cumulait deux emplois pour joindre les deux bouts se retrouve à la tête d’une cagnotte qu’il pensait d’abord être une arnaque.

Un soda acheté de sa poche, une caméra de sonnette, et un million de témoins

Ce soir-là, le restaurant est en rupture de Coca-Cola Light. Dan Simpson tente de joindre le client par téléphone, sans réponse. Il traverse la rue, achète deux bouteilles avec son propre argent dans une supérette voisine, et livre la commande complète. La caméra de sonnette du domicile de Brian et Katey Wilson enregistre la scène : le livreur refuse le pourboire supplémentaire que lui propose le client, estimant que les 6,60 dollars déjà perçus constituent « un bon pourboire ».

Ce que Simpson ignore au moment de la livraison, c’est que Brian Wilson et son épouse sont tous deux malvoyants. « Je ne peux conduire que de jour », explique Brian Wilson dans un courriel à ABC News. « Le soir, impossible d’aller faire des courses rapidement ; nous dépendons beaucoup des livraisons. Personne n’avait jamais fait preuve d’une telle générosité. » Katey Wilson publie la vidéo sur TikTok le 28 mars. En quelques jours, le clip dépasse 2,6 millions de vues.

Publicité

Une cagnotte GoFundMe qui dépasse toutes les attentes

Incapable d’ajouter un pourboire sur le moment, Brian Wilson lance une collecte en ligne intitulée « Dan the Pizza Man’s Retirement ». Les dons affluent rapidement. Quand Simpson découvre la cagnotte, il croit à une escroquerie. « C’est impossible, je pensais que c’était une arnaque », confie-t-il à l’Idaho Statesman. Le livreur travaille chez Domino’s depuis 14 ans en complément de son poste au département de l’Agriculture de l’Idaho, un emploi principal qui ne lui permet pas d’économiser pour sa retraite. Il prévoit de quitter ce poste le 30 avril.

Domino’s a réagi dans un communiqué transmis à ABC News, se déclarant « incroyablement fier » de son employé. La cagnotte GoFundMe, toujours active, a dépassé 76 000 dollars selon les données communiquées par ABC News.