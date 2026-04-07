AES : la Turquie va former les militaires nigériens sur le terrain

Le ministre turc de la Défense nationale, Yaşar Güler, a reçu lundi son homologue nigérien, le général d’armée Salifou Mody, au siège du ministère à Ankara. À l’issue de leurs entretiens, les deux responsables ont paraphé un protocole officialisant le déploiement de formateurs militaires turcs directement au Niger.

Le document, intitulé «Protocole entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger relatif à la fourniture d’un soutien à la formation sur place», a été signé le 7 avril 2026 en présence des deux délégations, selon un communiqué publié par le ministère turc de la Défense nationale sur ses réseaux sociaux officiels.

Des formateurs turcs déployés sur le terrain nigérien

La formulation «yerinde eğitim», soit «formation sur place» en turc, distingue cet accord des coopérations militaires classiques : les instructeurs turcs seront présents physiquement au Niger, aux côtés des unités des Forces armées nigériennes. Selon Middle East Eye, qui avait révélé les contours de cette coopération en septembre 2025, des commandos et forces spéciales turcs forts de l’expérience acquise en Syrie et en Irak seraient mobilisés, sans participation directe aux opérations de combat.

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La visite de Mody à Ankara comprenait également des rencontres avec des industriels de la défense turcs, confirmant la dimension d’acquisition d’équipements — drones, munitions et matériels divers — qui accompagne le volet formation.

L’AES, terrain d’expansion de l’industrie de défense turque

Niamey avait exigé le départ des 1 500 soldats français fin 2023, puis celui des quelque 1 000 militaires américains en septembre 2024. La Turquie, qui entretenait des relations avec Niamey bien avant le coup d’État de juillet 2023, avait dépêché une délégation ministérielle de haut niveau au Niger en juillet 2024, lors de laquelle plusieurs accords — dont certains confidentiels — avaient été conclus.

Le Niger demeure membre de la Confédération des États du Sahel, aux côtés du Mali et du Burkina Faso. Les deux pays partenaires ont déjà intégré du matériel militaire turc dans leurs arsenaux : le Mali et le Burkina Faso ont notamment réceptionné des drones Bayraktar TB2 du fabricant Baykar à partir de 2022, selon l’Atlantic Council. Ces appareils sont depuis devenus un équipement de référence dans les opérations antiterroristes menées dans la région.

Le protocole signé le 7 avril ouvre la voie à une extension de cette coopération au Niger. Les modalités opérationnelles du déploiement des formateurs turcs — effectifs, calendrier d’arrivée, zones d’intervention — n’ont pas été précisées dans le communiqué officiel du ministère turc de la Défense.